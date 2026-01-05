假日輕急症中心「每小時僅收1患者」 醫工會：成本是急診5倍

衛福部去年11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC），讓輕症民眾在周日及國定假日就醫。（黃世麒攝）

為緩解急診壅塞，衛福部去年11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC），讓輕症民眾在周日及國定假日就醫。北市醫師工會指出，UCC成本比急診給付高3至5倍，成效卻低迷，對舒緩急診成效有限，台北及新北5處據點平均每小時只診療1名患者，呼籲政策應有檢討指標，資源配置需更審慎處理。

據統計，去年11月至今全國UCC每日看診人數僅約350人，不及一間急救責任醫院一日的看診人數，有時連300人都不到。11月中起健保署不再公告各UCC各別看診人數，據悉台北、新北5處UCC診人數占全國比例不到2成，平均每小時僅診療1名患者。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，目前UCC規範人員薪資，每天光人事成本就高達12萬元，全國13處共約156萬元，扣除民眾部分負擔至少也要支出150萬元；若假設UCC就診的350名患者都在醫學中心急診就醫，健保支出則為30至50萬元，可見UCC成本為急診給付的3至5倍。

陳亮甫說，政府不惜血本的投資，卻換來部分UCC門可羅雀的成果，也沒有為周邊急診減輕負擔，擔憂剛推出的新鮮感已過，隨著新聞熱度漸退，預期就診人數將趨近瓶頸，資源落差也讓固守醫院急診的醫療人員倍感心寒。

工會指出，UCC成效不彰有3大原因，一是醫院急診與UCC價格落差不大，週末民眾習慣花錢快速解決問題；台北、新北即使週末或國定假日，民眾多半還是可以找到有營業且位置比UCC便利的基層診所；UCC位置與最壅塞的醫學中心急診有距離，民眾擔心先到UCC再被轉診到大醫院可能「白跑一趟」，不如一開始就衝大醫院急診。

陳亮甫建議，政府對UCC應設置預期達成目標值，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損，或另尋其他場址；應考慮設置院前諮詢管道，讓民眾透過線上或電話諮詢的方式知曉其問題可能適合在UCC獲得協助，因而不直往急診而去。

此外，若UCC是政府應變災難與大量傷患「韌性醫療」的一環，應考慮將其成員列入定期訓練之列，並以「社區急救站」標準來打造；希望政府正視UCC與醫院急診之間的巨大資源鴻溝，3倍以上的經費差異，可看作是醫護勞動力受壓搾的程度。

陳亮甫說，冬天最寒冷的時節已至，天冷民眾就醫意願降低，但回暖、放晴的片刻往往是全國各地急診室災難的開始，期盼對UCC概念的重新思考與應變，能讓急診順利撐過最凜冽的寒冬。

