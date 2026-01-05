假日輕急症中心 雙北每小時僅1患者

北市醫師工會指出，「假日輕急症中心」成效低迷，台北及新北5處據點平均「每小時只診療1名患者」，成本卻是急診給付的5倍。（本報資料照片）

為緩解急診壅塞，衛福部去年11月起試辦「假日輕急症中心」（UCC），讓輕症民眾在周日及國定假日就醫。北市醫師工會指出，UCC成效低迷，台北及新北5處據點平均「每小時只診療1名患者」，成本卻是急診給付的5倍，呼籲應設檢討指標和止損點，更審慎處理資源配置。

據統計，UCC開辦至今，全國每日看診人數加總僅約350人，不及一間急救責任醫院一日的看診人數，有時連300人都不到。台北市醫師職業工會指出，台北及新北5處據點看診人數比例占全國不到2成，平均每小時僅診療1名患者。

工會表示，UCC每天人事成本就高達12萬元，全國13處共約156萬元，扣除民眾部分負擔至少也要支出150萬元；假設UCC就診的350名患者都到醫學中心急診就醫，健保支出則為30至50萬元，可見UCC成本為急診給付的3至5倍。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫直言，政府不惜血本投資，卻換來部分UCC門可羅雀的成果，也沒有為周邊急診減輕負擔。隨著新聞熱度漸退，預期就診人數將趨近瓶頸，資源落差也讓固守醫院急診的醫療人員倍感心寒。

陳亮甫指出，UCC成效不彰有3大原因，包括醫院急診與UCC價格落差不大，民眾周末傾向花錢快速解決；雙北民眾假日多半仍可找到有營業、位置便利的基層診所；UCC位置與醫學中心急診有距離，民眾擔心到UCC就醫仍須轉診回大醫院可能「白跑一趟」，不如一開始就衝大醫院急診。

陳亮甫建議，UCC應設目標值，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損或另尋其他場址；並考慮設置院前諮詢管道，讓民眾透過線上或電話諮詢方式，知道自己是否適合在UCC獲得協助，而不直往急診。

衛福部長石崇良日前表示，UCC上路半年後將進行通盤檢討。針對是否可能退場，健保署長陳亮妤說，衛福部將進行整體盤點，UCC據點選擇由地方衛生局主責、健保署提供經費，未來也會依成效，評估設置地點是否合適。