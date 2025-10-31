假日輕急症中心11月2日試辦 中市議員質疑沒宣導

市議員陳政顯質疑假日輕急症中心的成效。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為解決急診壅塞問題，衛福部啟動「假日輕急症中心(UCC)」試辦計畫，預計本週日(11月2日)正式營運，率先在六都設置13處據點提供假日門診服務，其中台中市2處，分別是台安醫院雙十分院及家健聯合診所。中市議員陳政顯今(31)天在市議會質疑其成效，而且週日就要開辦，但是多數市民都不知道，中市衛生局有無宣導？台中市衛生局長曾梓展表示，會利用這兩天加緊宣傳。

台中市的台安醫院雙十分院、家健聯合診所被選為台中市的假日輕急症中心試辦計畫的兩家醫院。陳政顯在市議會表示，此計畫將在11月2日試行上路，服務的項目為泌尿科、家醫科、神經內科，骨科、復健科，目的就是希望民眾在假日若遇發燒或者是簡單傷口等，不要再到醫學中心。

但陳政顯質疑，假日輕急症中心雖然收部份負擔150元，加上掛號費250元，只需要400元；雖比醫學中心便宜，但對習慣到醫學中心就醫的民眾，會特地跑到這兩家就醫？他懷疑設置的成效。曾梓展則表示，醫學中心掛號費加部份負擔達上千元，費用有差距。

陳政顯並表示，台安醫院附近的住戶都不知道，台中市政府到底有無在宣傳？真的對民眾有幫助？浪費基層醫護人力，若達到不到效果，為何不讓醫護人員假日休息？若是台安無法處理重大傷病，還不是要轉到附近的中國附醫；曾梓展表示，若需要轉診，一般的問題已在台安處理好，轉至中國附醫就可處理重症。

曾梓展表示，此一試辦計畫相關辦法，是在這兩週才由中央核定，會積極宣導，目的在於現在台中市的3大醫學中心太壅塞，有輕症分流到假日輕急症中心，台安醫院雙十分院及家健聯合診所兩處分別跟中國附醫及榮總合作，讓民眾在假日有多兩處就醫的地點，有綠色通道，而且急診的醫護是另外再找，並不會造成台安醫護人力的負擔。

