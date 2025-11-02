假日輕急症中心UCC 首日169人看診

設於台北市立聯合醫院信義門診部的輕急症中心2日上午有民眾前來就醫，醫護人員依規定先予以檢傷。（黃世麒攝）

為解決急診壅塞，衛福部試辦「假日輕急症中心」（UCC），提供「很急但不嚴重」的病患可在周日、國定假日就醫，盼分流舒緩醫院急診壓力。2日上路第一天，全台13家共169人就醫，其中多家收治患者僅有個位數。衛福部長石崇良昨日表示，UCC是否能有效分擔壓力，還有待評估，若辦得好，未來會持續擴點。

去年農曆春節後，各大醫院急診塞爆，待床數動輒破百。為避免重演，衛福部試辦UCC，選在六都共13個據點，每周日及國定假日開診，專門收治檢傷分類第3、4、5級的非緊急病人。石崇良昨日視察台北、新北2家UCC首日開診情形，並指出，全台醫療院所周六開診率可達8成，但周日僅2成，因此希望透過UCC分流輕、重症病患。

健保署統計，UCC首日169人次就診，其中內兒科63人次、外科106人次；近9成患者都是發燒、呼吸道症狀、腸胃不舒服、簡單傷口處理或挫傷等，少數為慢性病急性發作，如痛風、偏頭痛、肌肉拉傷、扭傷、魚刺卡住、流鼻血等。

新北市土城區恩樺醫院昨日共收治4名病患，最小為1歲童，因上呼吸道症狀、發燒，由媽媽抱來就醫，從檢傷、量心跳血壓、待醫師開藥後，1小時內返家。恩樺醫院副院長吳淑芬表示，一站式服務讓就醫民眾都很滿意，不僅比去醫院急診還快，部分負擔加上掛號費僅300元，民眾負擔小，未來應多擴點。

另外，為迎戰明年9天春節連假期間，石崇良昨日宣布，民國115年春節期間，醫師診察費、護理費、藥師調劑費皆給予加成獎勵，最高達100％。

健保署署長陳亮妤補充說明，醫院急診、住院不分假別，均加成100％。基層診所及醫院初一到初三開設門診，加成100％；除夕、初四、初五加成50％；2月14日、小年夜、初六加成30％。估計健保支出費用將增加約13.6億元。

同時，石崇良呼籲各大醫院，現在就開始安排病床，不要讓需要住院的病患留在急診，也建議醫師「不要把刀排那麼緊，一過完年什麼刀都上」，2月應保有彈性，先消化春節期間的急診病患，3月後再正式恢復手術。