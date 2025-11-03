「假日輕急症」首日看診少 拚宣導

衛福部試辦假日輕急症中心（UCC），2日上路首日全台僅255人就診。圖為台北市立聯合醫院信義門診UCC醫護人員工作情形。（黃世麒攝）

為緩解急診壅塞，衛福部試辦假日輕急症中心（UCC），讓輕症患者在周日、國定假日就醫，上路首日全台僅255人就診，人數不多。健保署表示，未來會加強宣導，也需地方衛生局、醫師團體、各醫院共同推廣。專家則認為，衛福部可統整假日開診的基層診所，幫助民眾分流就醫。

健保署選在六都試辦UCC，共有13個據點。健保署統計，2日全日看診255人，包括日診166人、夜診89人，其中內兒科109人、外科146人。健保署醫務管理組長劉林義表示，政策剛上路一天，成效仍需觀察，除了靠健保署加大宣傳力道，如社群媒體、健康存摺、捷運燈箱等宣導管道，也需要六都衛生局、各醫事團體及各醫院協助推廣。

其中，台南永川醫院收治高達146名患者，其餘據點多為個位數或十餘人。劉林義說，台南各醫院都認真向民眾宣導，會請各分區學習。首日就診民眾體驗都不錯，要讓民眾改變就醫習慣，也得靠去過的人協助宣傳。

台灣醫務管理協會理事長洪子仁表示，政策剛上路都有一段醞釀期，民眾可能還在觀望，也需評估UCC地點是否便利、符合民眾就醫習慣，未來應持續建立民眾信任，也需加強宣導。另外，假日有20％診所開診，衛福部應統整公布，讓民眾知道可就近就醫地點，才能分散大醫院急診壅塞。

中華民國基層醫療協會理事長林應然認為，我國假日診所開診率已是全球數一數二，但要解決急診壅塞仍不容易，因為輕症病患並非急診雍塞主因，急診壓力源自醫院開不出床位，重症病人無法住院而留觀、待床，這才是政府最根本要解決的問題。