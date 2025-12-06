假日農市國產豬肉行銷 美食饗客

農業局在假日農市舉辦國產豬肉品嘗促銷行銷推廣活動，吸引許多民眾前往品嘗和購買。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

重拾民眾對國產豬肉的信心，市府六日於假日農市舉辦國產豬肉品嘗促銷行銷推廣活動，透過台南市農會及台南市養豬協進會籌辦，邀集多家在地優良商家到場設攤，現場並提供民眾品嘗美味豬肉料理及促銷多元豬肉產品，一大早就吸引許多民眾到場選購，台南市養豬協進會更發放香腸、鹹豬肉、貢丸湯及鮮蒸蝦仁肉圓等，民眾們更是大排長龍，人氣爆棚。

農業局長李芳林指出，非洲豬瘟疫情已無擴散疑慮，為讓產業永續經營，農業局也公告全市全面禁止使用廚餘等廢棄物作為飼料養豬，也呼籲各界以行動支持並選購經檢驗、可溯源的國產豬肉，配合惜食，減少廚餘產生量，切莫將肉製品帶入國內。包括多個優質肉品商品也在現場擺攤，包括豬肉鬆、肉乾、肉條、排骨酥、胡麻鮮肉燒賣、菱角排骨湯、豬腳、肉圓、香腸等商品，還有生鮮豬肉以超值優惠促銷價回饋民眾，讓所有人吃得滿意、買得更划算。七日上午仍有行銷活動，歡迎民眾前往。