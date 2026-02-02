假日雲林高鐵一票難求 張嘉郡促高鐵正視實際需求

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法委員張嘉郡今（2）日指出，雲林高鐵站實際運量長期被低估，尤其每逢週末及連續假期，車票經常供不應求，不少民眾被迫前往嘉義或彰化搭車，增加時間與交通成本。她呼籲台灣高鐵公司重新評估雲林實際需求，依合理運量配置相應班次，讓雲林鄉親擁有更便利、順暢的返鄉交通。

張嘉郡表示，高鐵不僅是快速運輸工具，更肩負促進區域均衡發展、帶動地方經濟的重要角色，同時具備節能減碳與縮短城鄉差距的效益。她認為，若僅以既有班次作為市場需求判斷基準，對雲林並不公平，形成「班次少導致分流、分流又被視為需求不足」的惡性循環。

她指出，自2016年雲林高鐵站通車以來，進出站人次持續成長，單月已突破30萬人次，至2025年10月總運量更超過35萬人次。若以每班次平均載客量來看，雲林站不僅高於苗栗、彰化站，也超過嘉義站，甚至略高於北部的重要站點板橋站，顯示雲林實際搭乘需求相當穩定且具成長性。

張嘉郡進一步表示，雲林身為農業大縣，近年逐步邁向農工商並進的發展格局，中科虎尾園區的設立，更使高鐵成為產業與科技發展不可或缺的交通支撐。隨著人口流動與產業需求增加，未來對高鐵的依賴勢必持續提升，現行班次已難以因應長期發展。

她也肯定高鐵公司在雲林設站，對地方經濟、就業及就學所帶來的正面影響，並感謝近年在多方爭取下已有班次調整。張嘉郡期盼，隨著新車陸續到位，高鐵公司能正視雲林實際運量需求，朝向每半小時一班車的服務目標邁進，進一步提升整體運輸效能。

