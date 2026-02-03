「假日飛刀手」陳義信捐贈50件棒球文物 哽咽喊「沒有榮工就沒有我」

原住民族委員會副主任委員陳義信，將歷年來的球衣、獎章、獎座等約50件文物，捐贈給國軍退除役官兵輔導委員會典藏。原民會提供



原住民族委員會副主任委員陳義信，曾經是棒球明星，當時綽號為「假日飛刀手」，陳義信今天（2／3）將歷年來累積的獎章、球衣、球套等文物，捐贈給國軍退除役官兵輔導委員會典藏。陳義信從少棒到成棒，都在退輔會榮工處所屬的榮工棒球隊，他哽咽表示，感謝退輔會當年在花蓮成立棒球隊，改變了自己的人生，「要不是榮工，今天就沒有我站在這裡」，他也特別感謝退輔會前主委趙聚鈺、榮工處長嚴孝章，數度感動拭淚。

退輔會主委嚴德發表示，榮民工程事業管理處（榮工處）隸屬輔導會體系，早年除肩負國家重大建設任務外，亦重視榮民及其子女的照顧與培育。榮工棒球隊正是在此背景下成立，從少棒、青少棒、青棒到成棒，成為全國唯一擁有四級棒球隊的機構，培育無數優秀選手，為國爭光，亦奠定棒球成為我國「國球」的重要基礎。

原住民族委員會副主任委員陳義信，將歷年來的球衣、獎章、獎座等約50件文物，捐贈給國軍退除役官兵輔導委員會典藏。原民會提供

陳義信本次捐贈約50件文物中，有4件極具代表性的重要藏品，分別為：中華棒球代表隊25號球衣、職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套、特等三級體育協會獎章，以及1978年世界青少棒錦標賽冠軍。

陳義信也說，能讓全台灣民眾一起看的運動是棒球，要不是退輔會成立榮工處、榮工棒球隊就沒有他，「我沒有忘記我的初心，今天一切榮光都歸退輔會，將這些生涯文物捐給退輔會」。

今天出席貴賓，還包括中華職棒聯盟秘書長楊清瓏，以及謝長亨、洪一中、劉義傳、藍文成、黃忠義、張泰山、王金勇、鄭兆行等多位昔日職棒球星。

