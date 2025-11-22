假期估8200萬人出行 大堵車警示日回歸
隨著假日旅遊高峰的到來，由市交通局(DOT)制定的「大堵車警示日」(Gridlock Alert Day)亦同樣回歸，19日和20日是今年假日季的第一波「大堵車警示日」，隨後更多的警示日將陸續出現。市交通局提醒，這些日子是全年交通最為繁忙的時期，建議民眾盡量選擇公共交通出行，以應對感恩節遊行及聖誕購物潮。
19日和20日交通流量達到第一波小高峰，此後警示日還將陸續出現，總共15天，直至聖誕節前一周。市交通局整年共制定了20個大堵車警示日，包括9月的聯合國大會(the U.N. General Assembly)期間。
警示日主要集中於感恩節後及聖誕節前的時段，感恩節前的11月25日(周二)為警示日。12月3日至5日(周三至周五)、12月8日至12日(周一至周五)、12月15日至18日(周一至周四)亦將被列入名單。據美國汽車協會(AAA)的預測，今年感恩節日期間，約8200萬美國人將進行50哩或以上的長途旅行，相較去年上升約2%，再創新高。
美國汽車協會報告指出，開車仍為美國人的主流出行模式，預計約7330萬人將選擇在感恩節假期自駕，占整體旅遊人次的近九成。飛機旅行則約為600萬人次，較去年略增。長途巴士、火車及輪船等其他交通方式合計約250萬人次，年增率達8.5%。 ￼
開車旅遊方面，AAA指出汽油平均價格與去年同期相當，而租車價格較去年下降約15%。由於交通狀況預計更為繁忙，專門對交通數據進行分析的INRIX預估，在11月25日(周二)和11月26日(周三)下午，以及返程高峰的11月30日(周日)，多條主要路線將出現明顯車流延滯。 ￼
至於熱門目的地，國內旅遊首選地為佛州的奧蘭多、邁阿密、坦帕等地，其次為洛杉磯、夏威夷等，紐約名列第六；國際旅遊則以歐洲、加勒比海與澳洲為主，排名前三的目的地分別為巴黎、阿姆斯特丹和維也納。
更多世界日報報導
6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死
華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾
Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑
其他人也在看
布碌崙ICE執法頻繁 莊文怡籲民眾求助
移民及海關執法局(ICE)探員在全美展開的移民執法行動愈來愈大張旗鼓，代表布碌崙(布魯克林)班森賀的市議員莊文怡(Sus...世界日報World Journal ・ 1 天前
「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕
聯邦移民與海關執法局(ICE)紐約行動總監基納洛(Ken Genalo)21日表示，移民執法者的逮捕對象不僅限於「最嚴重...世界日報World Journal ・ 9 小時前
逢甲商圈驚見「球棒隊」 1男遭群毆受傷送醫
球棒隊又出動，台中逢甲商圈今（22）日清晨5點多，傳出一群大約2、30歲的男子當街圍毆一名男子，造成被毆打的男子受傷送醫。據警方了解，受傷的男子與嫌犯們是朋友關係，疑似因為酒後引發口角糾紛，導致情緒失控，因而演變成群毆事件。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影/印度光輝戰機「頭朝下直撞地面」飛行員殉職 空軍悲痛證實
印度又爆空難！印度空軍1架「光輝戰機」（Tejas Fighter）在杜拜當地時間21日下午參加杜拜航空展，表演特技展示期間墜毀，飛行員不幸殉職，印度空軍已成立調查委員會釐清詳細內情。中天新聞網 ・ 1 天前
娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。中央社 ・ 7 小時前
侯友宜參與新北國際志工日活動 (圖)
2025新北市國際志工日主場活動22日在三重新北大都會公園舉行，市長侯友宜（圖）出席開幕並致詞，感謝19萬名志工凝聚向心力，一起讓社會共榮、共好、共存。中央社 ・ 4 小時前
堅尼路改造惹議 3社區委員會24日辦聯合公聽會
市交通局(DOT)在9月提出「堅尼路(Canal St)整體重塑」構想，範圍涵蓋貫穿曼哈頓華埠的全段，引發社區活躍人士激...世界日報World Journal ・ 9 小時前
專挑醫院下手行竊 通緝男闖馬偕竊5次｜#鏡新聞
台北市中山區馬偕醫院在9月份陸續接獲報案，有民眾在住院期間，隨身財物都莫名被偷，甚至有些人連健保卡都不見，財損總計超過20萬元。警方事後調閱監視器鎖定對象，發現嫌犯其實是竊盜通緝犯，平時居無定所，這個月19日才終於在萬華一處麻將館外頭，逮到人。鏡新聞 ・ 10 小時前
影／永靖鄉米食果苗節 吃米食點心、領水果苗吸引民眾大排長龍
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度的「永靖鄉米食果苗節」農特產品推廣暨公益關懷活動於今（22）日下午互傳媒 ・ 5 小時前
華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈
皇后區開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，...世界日報World Journal ・ 9 小時前
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助
（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，約3200戶受影響。剛與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市，即日起至12月19日，於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 9 小時前
奈及利亞又傳綁架案！ 槍手凌晨闖校園擄走227名師生
綜合陸媒報導，奈及利亞基督教協會表示，武裝份子從聖瑪麗學校（St. Mary's School）綁走了215名學童及12名教師。該協會尼日州分會發言人阿托里（Daniel Atori）表示，協會正在與政府及安全機構合作，並與學童的父母會面，確保孩子能獲救並平安返回。警方指出，安全部門已抵...CTWANT ・ 10 小時前
《超人》原版漫畫塵封閣樓80年！三兄弟「整理母親遺物才發現」2.8億天價成交
傳奇英雄角色「超人」（Superman）1938年於DC漫畫中的《Action Comics #1》首次登場就爆紅，並在隔年出版了首度完全以超人為主角的獨立漫畫《Superman No.1》，也讓這期漫畫成為漫畫史的重要里程碑之一，即使至今已過去近90年仍風靡不斷。不過，如今有三兄弟發現，自家閣樓中竟藏有一份完整版的《Superman No.1》，甚至拍出2.86億元的高價！鏡報 ・ 9 小時前
創9個月新高！陸稀土磁鐵對美出口量大幅回升 專家：重稀土仍有限
大陸海關總署最新數據顯示，10月份大陸稀土磁鐵對美國出口量環比激增56.1%，達到656噸，創下9個月來新高，顯示中美貿易關係可能正在緩和。中天新聞網 ・ 8 小時前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 10 小時前
前嘉縣員警涉販毒上訴中 吸毒後騎車再判4月徒刑
（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）劉男擔任嘉義縣警察局警務員時，被控販毒、侵占補助款，一審判刑，上訴中。因劉男騎機車販毒遭逮，尿液檢驗出毒品濃度超標，嘉院依公共危險罪嫌，判處4個月徒刑；可上訴。中央社 ・ 9 小時前
CEC26決議 反對州府放寬大麻店距離
近月來，校園附近接連出現大麻零售店，引起不少第26學區家長的不安與討論。州政府因測距標準反覆調整，加上多間店選址緊鄰學校...世界日報World Journal ・ 9 小時前
男子閃婚後發現「妻子隱瞞10年精神病史」 訴請離婚結果曝
中國河南一名栗姓男子，經過媒人介紹認識了一名女子，兩人才交往半個月就閃婚。但是婚後，栗男發現妻子的行為怪異，後來終於發現妻子患有精神病，而且病史已經長達10年之久！栗男向法院訴請離婚，並要求女方返還人民幣13萬元（約新台幣57萬元）的聘金，但女方不肯歸還。鏡報 ・ 11 小時前
大砍赴日航班至明年3月 中國國航：無飛機可安排
大砍赴日航班至明年3月 中國國航：無飛機可安排EBC東森新聞 ・ 10 小時前
淨零綠領人才培育課程今測驗 到考率逾92％
「環境部淨零綠領人才培育課程」第二次集中測驗22日在全國15個測驗區同步舉行，特別增設澎湖測驗區。主辦測驗的國家環境研究院表示，此次約900名完成48小時專業課程的學員參加測驗，到考率超過92%。環境部部長彭啓明期待，通過測驗的學員能成為產業與社會邁向低碳永續的領航者。中時財經即時 ・ 6 小時前