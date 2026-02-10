假期票價基期不同！虎航1月營收年減1.9%

▲台灣虎航（6757）2026年1月自結單月營收為新台幣16.59億元，創歷史次高，較2025年同期年減約1.9%。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台灣虎航（6757）2026年1月自結單月營收為新台幣16.59億元，創歷史次高，較2025年同期年減約1.9%，主要因去（2025）年1月適逢寒假與農曆春節9天連假，假期票價基期不同所致。

1月班次較同期增加15.2%，且平均載客率九成以上，出遊氣氛佳維持高乘載，持續看好農曆新年前東北亞賞雪及寒假、228連續假期、WBC棒球經典賽等延續效益，2026年第1季開春可望再創佳績。

台灣虎航展現深耕亞太市場的雄心，董事長黃世惠與營運長賴俊廸上週三於新加坡航空展正式與空中巴士簽約，針對4架自購機及4架購機選擇權完成簽約儀式。透過A321neo優異燃油效率落實ESG減碳目標，預計 2033 年達成 30 架規模，平均每座位成本將降低 11.2%。

除硬體擴張，台虎亦宣布將獲利果實共享，董事會拍板發放平均 10.6 個月績效獎金，並全體調薪 5.3%，打造航空業指標性的幸福企業，吸引近 2,400 名應試者應徵空服員職缺，展現極高品牌號召力。同時，公司亦啟動商用機師（CPL）、運務員及內勤職缺徵才，配合 1 月起實施「每年 7 日福利補休」，展現重視員工平衡生活的企業承諾，以最優秀的人才團隊迎接未來新機隊交付後的運能爆發。

在積極擴編的同時，台虎同步優化航網效能，宣布 3 月 30 日起將開航台中-沖繩航線，由桃園、台中、台南、高雄全區直飛沖繩，完美落實「就近出發」的便利布局，成為全台唯一達成此航網的國籍航空，鞏固台日航線領導地位。

台灣虎航擴大國內外多個機場的「自助報到服務」，旅客可隨時隨地透過網路領取電子登機證，大幅節省機場排隊時間。也預計在今年首季推出「Team Tiger」會員訂閱制，提供每季或每月等彈性方案，讓虎迷可以月付方式輕鬆享有免費來回機票及優先登機、優先行李等權益。同時「第二代樂虎卡」正式亮相，全新設計卡面，卡友權益全面升級，提供國內外消費最高 3% 回饋與購票 8 折起、尊榮優先服務等。機上體驗導入支援個人行動裝置連結的「機上娛樂系統」，即時觀賞豐富影音內容，並提供免稅品線上選購功能。

