假期變多成國旅雙面刃 賴清德：費用差不多「國人優先選擇出國」

總統賴清德今（7）日出席國際旅展，但也同時勉勵國旅。他提及國旅有 3個有利條件，包括放假時間增多、政府社會投資，以及開放外籍移工解決人力問題。不過，他也說，雖連續假期變多，但如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊，所以國旅一定要加油。

賴清德今上午出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，並致詞表示，總共有 123個國家或城市、1,600個攤位，呼籲國人朋友，買到就是賺到，大家多多採購。

賴清德提及，去年的觀光產值，國內國旅已經有 8,378億元，希望在2030年能夠達到兆元產值的目標。他說，要達到這個目標，非常期待行政院、交通部，能夠盡速成立專責、研究的單位，包括人才培育、商品開發，並把觀光產業鏈結合，讓其效益更大。

針對發展國旅的有利條件，賴清德表示，第一，放假的時間增加，從今年開始有 9次連續假期，總共有 33天的假期；第二，政府社會投資，包括0～6歲國家一起養、高中職免學費、減稅等，讓家庭可支配所得增加，有時間又有錢，旅遊就是一個選項；第三，外籍移工要開放旅宿產業，以協助人力問題。

不過，賴清德也提到國旅的挑戰，首先，連續假期變多，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊，所以國旅一定要加油。他舉例，國人去年去日本旅遊人次達 600萬，就是因為交通費用便宜。

賴清德說，他當總統不能置身事外，要組成國旅或是國際旅遊入境的國家隊，讓交通、旅館、飯店、旅行業者彼此合作，而觀光協會、觀光署、觀光部、交通部、行政院，則部部都是觀光部。此外，他也請交通部、觀光署特別留意，各縣市政府現在都有非常好的活動，要讓活動品質提高、效益擴散，就能吸引更多國人去旅遊。

賴清德表示，他希望大家團結合作，創造更多價值，讓台灣能一方面發展經濟發展，一方面也利用觀光產業跟國際做朋友、交朋友。他說，不管國人到世界各地去旅遊，或是國際朋友來到台灣，這個都是國家跟國家之間、人民跟人民之間深化友誼的好機會，應該要朝這個方向來努力，以觀光立國，也以觀光為友。

