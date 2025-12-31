假期跟朋友玩這個！AI生成「友情考驗」題庫 丟對話紀錄就生成

使用Google Gemini可以生成「友情大考驗」。（圖／TVBS）

新年跨年期間，許多人選擇不同方式慶祝，包括出門聚餐、觀賞煙火或在家與朋友相聚。近期一項流行的娛樂方式是利用AI技術生成「友情大考驗」，只需將兩人的聊天紀錄上傳至AI對話框，即可生成測試友誼的有趣問答。此外，AI生成技術也被運用於製作新年賀卡，使用者可選擇版面設計並添加個人照片與祝福語，為新年增添樂趣，雖然生成結果有時會出現不太準確的情況。

使用Google Gemini可以生成「友情大考驗」。（圖／TVBS）

使用AI生成「友情大考驗」的方法相當簡單。只要將兩人的對話內容上傳到AI對話框中，表示想完成友情大考驗，系統就會生成連結。這個測試會隨機抓取對話內容進行分析，有些問題相當日常，有些則可能過於私人而需要略過。除了友情大考驗外，AI生成技術也被應用於製作新年賀卡。日本郵便與AI系統合作推出的服務，雖然目前只有英文和日文兩種版本，但操作方式簡單。使用者可以選擇直式或橫式版面以及模板，放入自己的照片並添加想說的話。不過，生成的結果有時會不太準確，江柏均嘗試後發現照片與本人相似度不高，但他認為這只是輕鬆自娛娛人的方式，快樂就好。

廣告 廣告

這些AI生成的娛樂方式為跨年和新年期間增添了不少樂趣，讓人們可以用科技創造有趣的互動體驗，無論是測試友誼還是製作獨特的賀卡，都能帶來歡笑與驚喜。

更多 TVBS 報導

他嘆「今年很沒跨年的感覺」 網萬人共鳴曝：這些原因

跨年預備備！4大超商拆門、行動購物車應戰 優惠一次看

跨年夜2大外送平台「暫停時間範圍一次看」 最早下午2點訂不到

跨年天氣北東濕冷！週五探10度↓ 下週冷空氣再來「恐達寒流」

