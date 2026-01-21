假植牙流入市面！高價骨內植體遭仿冒 4批號「韓文包裝」全曝光

食藥署今（21）日指出，接獲牙科骨內植體偽冒產品在國內流通，請醫療院所提高警覺。食藥署提供



食藥署今（21）日發出新聞稿指出，近期接獲台灣士卓曼醫療器械有限公司通報，有未經該公司授權的通路在國內銷售「史得勞曼純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）（衛部醫器輸字027794號）」許可證之偽冒品，共有四批號流入台灣市面，食藥署已移送檢調，並通知醫療院所注意。

食藥署表示，去年底接獲業者通報後，已要求其提供相關事證，並依掌握資料進行調查；依掌握事證顯示，偽冒品外包裝為韓文標示，經瑞士原廠確認從未生產過相關批號，而偽冒品共有四個批號：CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5。

食藥署說，對於製造、輸入、販售涉及不法之醫療器材，將持續加強稽查與執法，依法嚴正查處，並已將全案移請司法機關偵辦，以維護民眾使用醫療器材之安全。

食藥署指出，第一時間已將牙科骨內植體偽冒品相關資訊（廠牌、型號、批號、外觀）通知醫療機構及牙科相關醫學會提高警覺，如有發現該等批號偽冒產品，請檢具相關事證通報食藥署。食藥署並已同步函知財政部關務署加強邊境管控與攔查，嚴防醫療器材偽冒品入境。

食藥署提醒，民眾若對於所使用植牙產品有疑慮或有身體不適，請洽原就診之醫療機構諮詢。食藥署並呼籲醫療機構或民眾應向合法醫療器材商購買經核准的醫療器材，確保使用安全。如發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，請通報衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，不良反應通報專線02-2396-0100，網站：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/。

