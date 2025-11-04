假檢察官視訊詐騙上演超商驚魂 友人機警報警中市警成功阻詐
【警政時報 江雁武/台中報導】詐騙手法層出不窮，所幸機警報警即時制止，讓一場「假檢察官」的戲碼當場破局！臺中市政府警察局第一分局公益派出所於日前晚上8時許，接獲報案指出，在台中西區忠明南路117號超商內有女子疑似遭詐騙。員警吳佳侖獲報後火速趕抵現場，成功攔阻一場ATM詐騙案，保住女子辛苦積蓄。
經了解，黃姓女子（約40歲）當天接獲一通自稱「王檢察長」的視訊電話。對方聲稱她涉入洗錢案件，為避免遭羈押，必須「保密配合調查」，並以權威口吻指示她前往ATM操作所謂「帳戶解凍程序」。黃女因驚慌失措，深信不疑，遂依指示步行至附近超商準備轉帳。
所幸同行的男性友人察覺情況不對，發現黃女神情緊張、講話支吾，手機畫面上又出現穿著西裝、疑似檢察官的陌生男子，立刻警覺可能是詐騙，果斷報警求助。警方趕到現場後，發現黃女正依指示輸入帳戶資料，吳員立即上前制止，並接過電話與詐騙集團對質。
警方表明身分後，電話另一端隨即掛斷。黃女這才驚覺自己險些受騙，情緒激動地向員警表示：「對方還一直警告我不能告訴任何人，我真的以為自己出大事了！」員警隨後耐心安撫，並詳細說明詐騙集團慣用伎倆，提醒她「檢警不會以電話要求操作ATM，也不會以視訊查帳」，讓她終於鬆了一口氣，慶幸自己的財產沒有遭受損失。
中市警一分局公益派出所所長劉松吉表示，詐騙手法日益進化，尤其是假冒檢警的「視訊詐騙」更具迷惑性。詐騙集團往往利用心理壓力與權威恐嚇，誘使被害人「保密配合」，進而要求轉帳或提供帳號密碼。警方呼籲，民眾若接獲類似電話，務必冷靜思考、不要慌張，可立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，千萬不要依指示操作ATM，以免辛苦錢遭詐。
中市警一分局強調，警方將持續強化防詐宣導及巡邏密度，並與轄內超商、銀行及社區共同建立「防詐通報網」，期望讓更多民眾識破詐騙手法、遠離財務損失。此次成功阻詐案例，也再次展現警方與民眾聯手防詐的即時應變與警民合作力量，守住民眾血汗錢，守護社區安全。
更多警政時報報導
【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光
【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人
其他人也在看
中國PO台灣衛星照＂鎖定竹科＂ 學者：川習會後表達不滿
政治中心／綜合報導中國駐美大使館，1日在社群媒體，上傳一系列"吉林一號"視角的台灣衛星圖，除了日月潭、台北市，其中更鎖定位於竹科的台積電廠房，引發國內外關注，美國產業分析師穆黑德轉發文章，表示新竹是全球重要的半導體製造中心，有學者分析，可能是在川習會後，中國對政治現狀表達不滿。新竹科學園區是全球半導體重鎮 遭中國公布衛星雲圖視角學者透露是中國在表達政治不滿（圖／資料畫面）多處清晰衛星照，南投日月潭、台北市、阿里山，其中更鎖定新竹科學園區，中國駐美大使館，一連PO出多張"吉林一號"衛星視角，不只圖片標註"China"，置頂文章更強調"台灣是中國領土的一部分"。中國國防部發言人張曉剛：「中國的衛星，看看中國台灣的大好河山，很正常沒有什麼可大驚小怪的。」立委（民）王定宇：「這種心理戰的手法，是老掉牙了，如果公布衛星相片，拍到了哪裡哪裡就是中國的，這簡直是青少年的幼稚行為，這種小屁孩的做法，中國該長大了。」中國駐美大使館在X上PO出台灣衛星雲圖照 甚至在文中強調台灣是中國的一部分（圖／中國駐美大使館X）民進黨立委怒轟，中國作法如同"小屁孩"，美國產業分析師穆黑德，也轉發文章示警「新竹是全球最重要的半導體製造中心之一，裡頭開發全球先進的晶圓代工智慧財產。」美國科技網站更直言，新竹這樣聚集了許多先進製程節點，與AI晶片研發能量，當前緊張局勢下，中國恫嚇意味濃厚。國防院戰略所長蘇紫雲：「川普總統在輝達新的晶片，Blackwell產出之後，公開表達不會把它交給其他國家，中國大使館又刻意以竹科的，台積電的廠房衛星照片顯示，這是所謂的一中原則下的台灣，其實跟其他國家一中政策是完全不同，他只能藉由這種圖片的方法，來表達政治的不滿還有一些訴求。」美國產業分析師穆黑德轉發貼文 表示新竹是全球最重要的半導體製造中心之一（圖／民視新聞）中國利用一貫的文攻武赫，僅僅幾張衛星空拍，表達不滿政治，又趁機吃台灣豆腐。原文出處：中國PO台灣衛星照「鎖定竹科」 學者：川習會後表達不滿 更多民視新聞報導稱任內習不會對台行動 川普:他清楚後果有多嚴重川習會未提台灣 川普強調：習近平知道武力犯台後果稱任內習不會對台行動 川普：他清楚後果有多嚴重民視影音 ・ 2 小時前
影/五楊5大小車慘烈事故！BMW女遭客運撞「臉重創扭曲」慘死
現場就已經失去生命跡象！五楊高架道路昨（3日）晚間發生重大車禍，一共5輛大小車撞成一團，下車查看時被國道客運撞擊的女駕駛，面部重創扭曲搶救仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 小時前
東北季風水氣多 北海岸雙北山區宜蘭雨勢大
（中央社台北4日電）交通部中央氣象署表示，東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區今天降雨較持續，並有局部較大雨勢發生機率。中央社 ・ 50 分鐘前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
聯準會庫克：明年通膨恐居高不下 關稅發酵尚未完
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。中央社 ・ 1 小時前
睡眠呼吸中止症恐增認知障礙風險 專家：1種治療或可延緩失智
最新發表在《美國醫學會雜誌》的研究，首次證實了睡眠專家長期懷疑但尚未被確認的現象：睡眠呼吸中止症可能導致大腦及其他器官缺氧，進而影響認知能力。 研究負責人、加州大學舊金山分校精神病學、神經病學及流行病學教授，舊金山退伍軍人醫療中心老年精神病學主任克里斯汀·亞菲（Kristine Yaffe）表示，這項研究首次顯示睡眠呼吸中止症與認知障礙之間的關聯，也意味著治療這類睡眠問題可能有助於預防或延緩老年失智症。 睡眠呼吸中止症是一種常見疾病，患者在睡眠時呼吸會暫停或變淺，每次中止可持續10至20秒或更長，每小時可發生30次以上，由於軟顎或呼吸道阻塞，患者無法充分吸入空氣，造成器官與大腦缺氧。 本研究招募298名受試者，所有參與者在研究開始時均未罹患認知障礙。透過先進設備，研究人員監測大腦活動、血氧濃度、心律及氣流，並記錄呼吸暫停或低通氣事件。結果顯示，約三分之一（35.2%）的女性出現失智或輕度認知障礙，而患有睡眠呼吸中止症的女性發生認知障礙的風險是其他人的兩倍。 研究進一步指出，認知能力下降的關鍵因素為缺氧，而非因呼吸困難而醒來的次數，長期低氧狀態的女性更容易出現認知障礙。 針對治療，根據美常春月刊 ・ 37 分鐘前
寶佳買中工 一石二鳥劍指中石化
房地產開發商寶佳集團，拿下威京集團旗下中工（2515）逾10%股權，不過業內不解的是，為何是中工？中工內部認為這是趁火打劫之為，也有媒體列出中工手上琳瑯滿目的開發案，說明中工的價值，但中工最值錢的，恐怕是集團另一家公司-中石化（1314）。自由時報 ・ 49 分鐘前
高雄誇張四貼！夫妻騎車小孩「懸掛在外」網驚：是親生的嗎
有夠危險！昨（3）日有網友在路上目睹，一對夫妻騎乘機車時，疑似因為身材比較豐腴，導致小孩沒有位子坐，只能讓媽媽揹著，但整個人卻被懸掛在外面，畫面曝光後，讓網友們看了直呼相當誇張。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台肥今將推舉吳音寧任董座 張景森猛轟民進黨用人沒制度
台肥公司上周公告，將由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，台肥今天（4日）早上將召開董事會，台肥將在會中通過推舉新任董事長吳音寧。前行政院政委張景森直言，民進黨對政治人才的任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度，「都是各個派系山頭在拉幫結派」。中天新聞網 ・ 29 分鐘前
舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了
屏東某精神專科醫院遭控毆打病患，一名在墾丁某民宿工作的女管家，日前因酒後，尾椎神經舊疾復發被轉至該院救治，未料，在院8天家人不僅無法探視，出院後，還指控醫院把人關「小黑屋」毆打；關於此案，縣府衛生局獲報展開調查，醫院也發聲明駁斥此事，否認有不當行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
世界大賽冠軍洛杉磯大遊行 大谷翔平：明年再拿一枚總冠軍戒指
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）道奇隊世界大賽七戰打滿奪冠，今天於洛杉磯市中心舉行勝大冠軍遊行，日籍三本柱大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希接受沿街球迷的歡呼致敬，大谷翔平與老婆田中真美子一起出席，他在致詞中高喊目標直指「三連霸」。太報 ・ 54 分鐘前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 22 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導警察到府扣牌惹民怨！台中一名張小姐痛訴，上（10）月30日晚間開車行經台中西區精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞，因此遭警方攔查開單；沒想到隔日（10月31日），同一名員警卻直接到張小姐家中強拆車牌，理由竟是「昨天忘了拔牌，被上級責備，所以今天要補拔牌」，令她感到十分錯愕，雙方甚至爆發口角。對此，台中警一分局說明，該員警因不熟悉流程，才會在隔日拆車牌，但拆牌流程確實是依法處理，並表示「會懲處該名員警」。張小姐表示，10月30日晚間開車行經精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞；警方見狀，也立即上前盤查，並指出，由於大燈壞掉跟方向燈壞掉不一樣，因此要依法開罰車主。張小姐說，自己當下全程配合員警盤查，也收下罰單，並且在隔日一早，赴修車廠將車燈修好；沒想到傍晚時，同一名員警竟然到她家中，稱依「道路交通管理處罰條例」第20條規定，昨天應要當場拔牌，但他卻「忘了」，因此被上級責備，「所以今天必須要補拔」，並拿出扳手拆下張小姐的車牌，令張非常錯愕，當場與該員警爆發口角，甚至發生搶奪車牌。「若認真依法要拔，怎麼會放我離開現場？若我隔天不在家，難道還要上門強制執行嗎？」，張小姐直言，自己全程配合、也立即修好車燈，整起事件並沒有危險行為或拒檢情況，「我的不明白，這樣的處理方式合理嗎？」，並質疑，若當時她不在家，警方又該怎麼執行？對此，警方今（3）日說明，「這確實是同仁的疏失」，並表示由於該員警對執行拆牌的流程不熟悉，開完單回到派出所後，遭上級責備，因此才會在隔日到張小姐家中執行拆牌；同時也強調，警方原則上會懲處該員，並且重新再教育。此外，民代服務處張助理也表示，警方拆牌的行為，並沒有違反「道交條例」第20條，但員警應在當下向民眾宣導法規流程，「要跟民眾溝通法條，而不是突然跑去住處拆牌，會讓人感到不舒服」，他強調，目前民意代表已介入處理，並派專人派送文件，協助張小姐盡快拿回車牌。原文出處：獨家／扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌 更多民視新聞報導暴雨上國道1舉動罰6千！雙黃燈「這樣閃」守住荷包囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰民視影音 ・ 12 小時前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"
社會中心／黃恩琳 劉毓琦 台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元 男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」 前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！ 9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行 夫亮玩具槍護家人裁定不罰民視影音 ・ 20 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、台灣科學節、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有台北白晝之夜、台中市民野餐日、新社花海、新北歡樂耶誕城、台灣科學節、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台中綠美圖、台北溫泉季、芒花、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 天前
砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向
社會中心／王毓珺 吳培嘉 洪國凱 新北報導持續來追蹤新北市三重的這一起情殺案件！被害的姊妹檔，姊姊是鋼琴老師，妹妹是百貨公司樓管，個性活潑外向，至於嫌犯，曾經從軍10年，退伍後創業、開飲料店，常在社群平台PO出跟前女友的甜蜜日常，但女方向警方表示，雙方交往一年，嫌犯時常口出惡言，有恐怖情人的傾向，因此分手，沒想到引來殺機。穿著外套、戴著口罩，一身低調打扮，他是新北市三重情殺案，嫌犯的媽媽，因為知道兒子分手後情緒低落，這一個月常常關心，甚至嫌犯犯案前，也和她通了電話，但沒想到，這卻是最後一次聽到兒子的聲音。身穿軍服，正氣凜然的模樣，他就是35歲的蘇姓嫌犯，桃園人、從軍10年，1年多前退伍後，在台北市中山區創業，開飲料店結合雞蛋糕。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）算蠻不錯的。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）嫌犯平時跟附近店家相處融洽，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但這回疑似過不了情關，釀成悲劇。他的前女友陳姓女子向警方表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩、口出惡言，有恐怖情人傾向，過去嫌犯常在社群平台上，分享跟女友的甜蜜日常，連大頭貼，都是女友喜歡的卡通人物，兩人分手一個月，失落心情也全寫了出來。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，不知道是跟人家跑，還是分手這件事情，有一陣子看他（嫌犯）好像是，真的感覺好像狀況蠻差的，但後面好像，可能他（嫌犯）自己有在調適，就還算還可以。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）警方初步調查，蘇姓嫌犯在2022年，職業軍人的時期，曾經在桃園市的一間自助洗車場，侵占民眾遺失的洗車儲值卡，遭處罰金3千元，緩刑2年。至於被害的姊妹檔，感情很好，姊姊是音樂系碩士畢業，平時擔任鋼琴老師，相當有才華，妹妹則是百貨公司樓管，個性活潑，爸爸在科技業任職，家境不錯，時常出國玩，沒想到嫌犯因為不滿分手，就持將近10公分的水果刀揮向姊妹倆，不只劃破女方的幸福家庭，也留給自家人無盡悲痛。原文出處：砍傷前任姊妹墜樓亡！ 嫌犯有恐怖情人傾向 曾當「鏟子超人」 更多民視新聞報導三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹 見警方到場從15樓墜落亡恐怖情人！三重姊妹遭割頸挾持 前男友拒捕墜樓亡恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡民視影音 ・ 15 小時前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元
勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌
地方中心／趙永博 花蓮報導聰明闆娘，設局抓賊！花蓮市一間雜貨店，上個月遭竊賊闖入，被偷了5萬元，老闆娘本來不想追究，但發現小偷又食髓知味，老闆娘決定設局抓人，這回刻意開一扇窗戶，果真竊賊上鉤，當場失風遭逮，還被抓到開車載他的共犯，共犯的包包還藏了毒品，雙雙落網。員警獲報來到雜貨店，只見一名男子坐在椅子上，原來他就是嫌犯，不久前，想闖入民宅偷竊，沒想到，當場失風被民眾逮到，而且眼尖的民眾還揪出，一旁的車子，疑似就是共犯。員警vs.嫌犯vs.民眾：「他要下來吧，沒有他不知道，怎麼可能不知道，你人先下來一下。」警方當然二話不說，火速來找車上的駕駛，但駕駛支支吾吾，說不認識他。花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌。（圖／民視新聞）員警vs.嫌犯：「你跟他是什麼關係，朋友啊，你怎麼會載他來這邊，他叫我停在那邊載他來，然後叫我停在這邊等他啊。」員警開始查身分，眼看瞞不住了，終於承認是朋友，但連忙喊冤，說對方只是叫他開車載他去收押金，由於包包又被查獲毒品，兩人雙雙被逮。受害雜貨店老闆娘：「剛好我在廚房要煮東西，跳著跳著聲音，我這邊就會震動，我就開始拿我的手機看，我就開始去叫（鄰居），然後他們上去就直接抓到了。」遭竊的就是這間雜貨店，上個月遭一名43歲詹姓男子闖入，被偷了5萬元貨款，老闆娘本來不想追究，怎料，小偷食髓知味又來偷，好在門窗關緊緊，沒讓他得逞。就怕小偷再來，老闆娘乾脆設局抓人，這回刻意開一扇窗戶，1號晚間，竊賊果然上鉤了，老闆娘一聽到聲音，趕緊請鄰居幫忙並報警。花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌。（圖／民視新聞）受害雜貨店老闆娘：「我全部都關了，只有留那個不關，就是我要釣他。」花蓮分局軒轅所長王泓：「起獲毒品K他命咖啡包等物，涉案兩人依涉嫌加重竊盜及，毒品危害防制條例，移送花蓮地檢署偵辦。」笨賊三度上門，想一偷再偷，這下不僅掉入老闆娘的陷阱，還害自己的毒友一同被抓，朋友還罪加一等，多加一條毒品罪。原文出處：花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌 更多民視新聞報導獨／謝侑芯遭疑連結黃明志撈金！最強奶媽曝1事：沒必要才當完「鏟子超人」！新北恐怖情人不滿被分手 挾持前女友墜樓身亡台中冷氣工高空作業「失足墜樓」 18樓墜至2樓露臺重摔身亡民視影音 ・ 13 小時前