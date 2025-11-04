假檢察官視訊詐騙上演超商驚魂 友人機警報警中市警成功阻詐

【警政時報 江雁武/台中報導】詐騙手法層出不窮，所幸機警報警即時制止，讓一場「假檢察官」的戲碼當場破局！臺中市政府警察局第一分局公益派出所於日前晚上8時許，接獲報案指出，在台中西區忠明南路117號超商內有女子疑似遭詐騙。員警吳佳侖獲報後火速趕抵現場，成功攔阻一場ATM詐騙案，保住女子辛苦積蓄。

假檢察官詐騙遭識破，機警友人報警助警方即時攔阻。（圖/記者澄石翻攝）

經了解，黃姓女子（約40歲）當天接獲一通自稱「王檢察長」的視訊電話。對方聲稱她涉入洗錢案件，為避免遭羈押，必須「保密配合調查」，並以權威口吻指示她前往ATM操作所謂「帳戶解凍程序」。黃女因驚慌失措，深信不疑，遂依指示步行至附近超商準備轉帳。

所幸同行的男性友人察覺情況不對，發現黃女神情緊張、講話支吾，手機畫面上又出現穿著西裝、疑似檢察官的陌生男子，立刻警覺可能是詐騙，果斷報警求助。警方趕到現場後，發現黃女正依指示輸入帳戶資料，吳員立即上前制止，並接過電話與詐騙集團對質。

警方表明身分後，電話另一端隨即掛斷。黃女這才驚覺自己險些受騙，情緒激動地向員警表示：「對方還一直警告我不能告訴任何人，我真的以為自己出大事了！」員警隨後耐心安撫，並詳細說明詐騙集團慣用伎倆，提醒她「檢警不會以電話要求操作ATM，也不會以視訊查帳」，讓她終於鬆了一口氣，慶幸自己的財產沒有遭受損失。

中市警一分局公益派出所所長劉松吉表示，詐騙手法日益進化，尤其是假冒檢警的「視訊詐騙」更具迷惑性。詐騙集團往往利用心理壓力與權威恐嚇，誘使被害人「保密配合」，進而要求轉帳或提供帳號密碼。警方呼籲，民眾若接獲類似電話，務必冷靜思考、不要慌張，可立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，千萬不要依指示操作ATM，以免辛苦錢遭詐。

中市警一分局強調，警方將持續強化防詐宣導及巡邏密度，並與轄內超商、銀行及社區共同建立「防詐通報網」，期望讓更多民眾識破詐騙手法、遠離財務損失。此次成功阻詐案例，也再次展現警方與民眾聯手防詐的即時應變與警民合作力量，守住民眾血汗錢，守護社區安全。

