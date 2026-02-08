假檢查真性侵！台大住院醫對女病患伸狼爪 遭判2年

臺大醫院黃姓婦產科住院醫師遭到指控，他以「身體檢查」為由，涉嫌性侵急診女病患。（示意圖／東森新聞）





臺大醫院黃姓婦產科住院醫師遭到指控，他以「身體檢查」為由，涉嫌性侵急診女病患，台北地院依他「對受照護之人利用機會性交罪」，判他3年有期徒刑。黃男在二審期間認罪也多次道歉，並積極想和被害人和解，不過仍未獲得原諒，案件上訴到台灣高等法院，法官考量黃男的犯後態度，決定改判2年有期徒刑。

假檢查真性侵 醫師執照遭廢除

判決書指出，2021年6月間，被害人於上午8時45分左右至臺大醫院急診室就診，經診斷後為黃體破裂，需留院觀察。未料黃男卻在執行勤務期間，涉嫌以身體檢查為由，對被害人性侵得逞。

此案經台北地院審理，法官認為他否認犯行、毫無悔意，且罪證確鑿，故依「對受照護之人利用機會性交罪」為由，判處3年有期徒刑，黃男的執業執照也因此事影響，被台北市衛生局廢除。

積極道歉未獲被害人原諒 刑期由3年減至2年

後續黃男和檢方都針對一審量刑部分提出上訴，黃男在二審期間也坦承犯行，並多次道歉，想與被害人達成和解。台灣高等法院法官認為，「對受照護之人利用機會性交罪」法定刑「6月以上5年以下有期徒刑」，一審判3年有期徒刑，稍嫌過重。

不過，黃男至今仍未賠償，也未取得被害人原諒，儘管他曾嘗試請求法官給予緩刑，未能奏效。考量到黃男的犯後態度與悔意，高等法院法官決定改判他2年有期徒刑，全案可上訴。

