假檢警勾貸款仲介 被害人33筆土地遭抵押

[NOWnews今日新聞] 刑事警察局中部打擊犯罪中心今（31）日宣佈破獲一起結合「假檢警話術」與「貸款詐騙」的新型詐欺案。詐騙集團先冒充檢警人員，以涉嫌刑案為由恐嚇被害人交出財產資料，再勾結貸款仲介以「協助辦理房屋抵押貸款」為名，藉機套取貸款資金，讓被害人不僅帳戶遭騙，連房產都成詐團提款機。被害人遭辦理貸款土地筆數為33筆；廖嫌經手辦理貸款總額1億5450萬元；廖嫌獲利總額613萬8000元。

刑事局表示，詐團成員鎖定中高齡民眾，先透過電話詐騙誘使被害人陷入恐慌，誤信自己涉案，依指示聯繫指定貸款公司。詐團指示被害人前往中部某貸款仲介公司，由易姓仲介收取自然人憑證，進一步查詢財產及不動產資料，再由廖姓仲介協助辦理抵押貸款。貸款核准後，資金即遭詐團轉出，整起犯行環環相扣、層層設局。

經報請臺中地檢署指揮偵辦，警方會同臺中市警第六分局、臺北市警萬華分局及臺南市警刑警大隊偵七隊共組專案小組，自114年7月起陸續展開多波搜索行動，先後在臺中等地拘提廖姓主嫌等10餘人到案。警方並查扣現金新臺幣114萬7,900元、247張自然人憑證、13支手機與多份被害人借貸資料等證物。被害人遭辦理貸款土地筆數為33筆；廖嫌經手辦理貸款總額1億5450萬元；廖嫌獲利總額613萬8000元。

刑事局指出，此案為近年罕見的「專業詐騙」模式，詐團結合貸款仲介與假檢警話術，利用被害人對司法與金融程序的不熟悉，達到二度詐取之目的。警方提醒，任何司法機關不會要求提供自然人憑證或協助貸款辦理，如接獲可疑電話，務必撥打165反詐騙專線查證。目前全案已移送臺中地檢署偵辦。刑事局偵六大隊第一隊隊長蔡佳耀呼籲，民眾務必妥善保管金融文件與自然人憑證，以免落入新型詐騙陷阱。

