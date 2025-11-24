假檢警命令「安全回報」新北婦每天傳 沒人回應起疑心…3個月被騙走8300萬

詐騙老招「監管帳戶」，騙走新北婦8300萬。圖取自pixabay



新北市一名56歲李姓婦人，今年接到假檢警詐騙電話，對方稱她的帳戶被詐騙集團使用，懷疑她是詐團成員之一，要李女配合調查，更要求李女每天要在Line群組安全回報，並把所有帳戶交給詐團。詐團3個月內將李女帳戶內的8300萬轉走，李女持續在Line群組「安全回報」，但已無人回應驚覺被騙。

據悉，李姓婦人今年4月初接到自稱是「中華電信風險控制部門」員工的電話，對方聲稱有不人持其身分證辦門號，並要求她與165反詐騙專線聯絡。對方好心還轉接165專線，假扮的165專線接手後恫嚇李女稱「有人遭詐騙匯到妳帳戶好幾千萬，妳也被告了」，更質疑李女為詐騙集團成員，要求其配合偵查。

李女被加入詐騙集團的Line群組，成員當然都是假冒，包括165專線人員、警察、政風處人員，甚至稱「偵查不公開」，要李女不得與任何人談論此事。假檢察官以Line聯繫李女恐嚇「不配合辦案就羈押你」，要求李女名下銀行存款全轉入「金管會」幫其開立的銀行帳戶，以便監管。詐團還要求李女每天在Line群組「安全回報」，以掌握動向。

詐團得到李女相關帳戶後，短短3個多月內偷偷進行約70次轉帳，將李女8300多萬元存款盜領一空。

今年7月，李女仍每天在群組內「安全回報」，但發現訊息已經無人已讀，這才產生疑問，登入網銀帳號發現已經無法登入，且存款都已經盜領一空，趕緊向警方報案。

刑事警察局也提醒民眾，「遭冒用身分」「偵查不公開」「電話中作筆錄」「加LINE定時回報」及「監管帳戶」等這些，都是詐騙的關鍵字。另外，分析被害人年齡，60歲以上占全部被害人逾5成，民眾應時常關心身邊年長者，尤其是長期獨居者。

