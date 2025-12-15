假檢警搭配「電話被監控」話術 成功騙走她250萬元

〔記者王冠仁／台北報導〕王姓女子接獲詐騙集團亂槍打鳥的「假檢警」行騙電話，對方謊稱她涉入1宗詐欺、洗錢案，要求她每天回報行蹤，還謊稱想證明自己不是共犯，要把名下財產交給「地檢署」保管；詐騙集團擔心穿幫，還謊稱「會監控電話」，要求她領錢時不得透露用途，「否則就是洩密罪」。她先被騙走250萬元，要再去台灣銀行提領300萬元時，被行員與保七總隊第一大隊警方聯手攔阻。

保七總隊第一大隊今天公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，司法機關不會以電話辦案，也不會要求民眾將帳戶內資金監管、提領或面交。如接獲疑似詐騙電話，務必冷靜查證，並立即撥打110報案電話或165反詐騙專線求助。

警方調查，30歲王女日前接獲詐騙集團1通電話，對方謊稱是林士榮檢察官，還說她涉及1宗詐欺案與洗錢案。王聽得嚇壞，急忙追問該如何處理，這時對方先騙她要每日回報行蹤，不久後又騙她要把名下財產領出來交給地檢署專人保管，還騙她不可透露領款用途，否則就會觸犯洩密罪。

王信以為真，先是跑去另外1間銀行，提領250萬元並與對方相約在台南公園面交，還拿出1張假的台北地方法院公文給她；詐騙集團食髓知味，又編理由再騙她，期間還發現她在台灣銀行的帳戶內還有300萬元，於是又與她相約面交，「不然要把你抓回去台北」。

王隨即又跑到台灣銀行台南分行，打算提領帳戶內的300萬元，行員關懷提問時發現異狀，隨即通報駐守台銀的保七總隊第一大隊警方。

員警向王女詢問，她起先聲稱領錢是要用來投資以及房屋修繕，還拿出1張詐騙集團給她的室內設計公司估價單。但是員警進一步致電該室內設計公司，發現沒這一回事，還用Google Map查詢她所說的施工地點，也跟她所說不符，她這才說出實情。

警方發現王落入詐騙集團的假檢警圈套，立刻拿出過往新聞案例對她勸說、分析，並解釋檢警辦案流程，根本不會要民眾拿錢出來保管，最終她才發現受騙。

