假檢警真詐財 中山警銀即時攔阻養老金

圖說：發言人臺北市中山分局圓山派出所副所長黃國峻。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局日前接獲轄內銀行通報，稱有民眾疑似遭詐騙，需警到場協助，後成功攔阻婦人遭詐，守住養老積蓄新臺幣200萬元。

中山分局圓山派出所巡佐陳沿毓、警員林郁棕114年12月11日下午擔服巡邏勤務，接獲轄內銀行來電稱有客戶疑似遭詐騙，經警方到場了解，檢視婦人手機內容，發現詐團以Line視訊通話及文字訊息等方式聯繫，要求婦人從信託帳戶內提領新臺幣200萬元，並翻拍存摺出、入金等資料，詐團使用之身著警察制服Line頭貼，所傳訊息之內容提及檢察官，為典型假檢警詐騙，經員警及行員宣導常見詐騙手法，老婦始恍然大悟係詐騙訊息，成功保住退休養老之積蓄。

中山分局呼籲，詐騙手法日新月異，民眾網路交友應提高警覺，警方與轄區金融機構已建立聯防機制，共同攔阻民眾遭詐匯款至不明帳戶，提醒民眾如有疑慮，可立即撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。