假檢警稱普發1萬遭冒名盜領 刑事局提醒查證
記者吳典叡／臺北報導
詐騙集團利用普發現金1萬元，假冒檢警致電民眾稱遭冒名盜領，以配合調查為由要求交付財產監管，向新北市張姓女子騙走100多萬元。刑事警察局今（24）日指出，各家銀行登記入帳作業時間不同，今日起開放郵局領現，沒有登記也領得到，切勿聽信詐團話術。
刑事局表示，近日，新北一名張姓女子接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，張女因普發現金尚未入帳，認為是遭人盜領而相信對方說法，隨後自稱「郵局人員」就幫她轉接165反詐騙專線，由一位自稱偵查佐接聽，假冒的員警指示被害人加入他的LINE，還宣稱被害人帳戶可能牽涉洗錢而遭凍結及調查，同時以LINE假的傳票、搜索票，要求被害人將家中現金、金飾等財產整理好，交給假冒的檢察官進行財產監管，被害人因擔心遭牢獄之災，就配合將家中總價值逾100萬元的財產交付詐騙集團，蒙受重大損失。
普發現金於11月初完成登記，並自11月12日起陸續發放，刑事局提醒民眾，11月17日起也開放ATM領取、24日開放郵局領現，每個人都領得到，若尚未收到，請耐心等候或洽銀行、財政部等正當官方管道查詢，勿輕信聲稱金融機構或檢警單位的不明訊息，檢警單位不會以LINE傳送公文書或視訊製作筆錄，請民眾多加留意。
刑事局強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「.gov.tw」結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號。若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。
刑事局強調，政府不會以「簡訊通知、電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，且正確的政府網站網址均以「.gov.tw」結尾。（刑事局提供）
