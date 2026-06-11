假檢警線上筆錄逞官威 55歲婦求助警一語點醒是詐騙

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

cnews204260611a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

假冒公務機關的詐騙手法再現，歹徒會連環設套，製造被害人恐慌。1名55歲陳姓女子，昨（10）日中午12時許，神色慌張地快步走進台南市第二警分局長樂派出所求助。第二警分局表示，陳女聲稱剛接獲1通自稱電信公司客服來電，聲稱名下有門號涉嫌詐騙案，甚至連「刑事警察局反詐中心」的刑警，都煞有其事地在電話中幫她製作「線上筆錄」，一連串的官署威權，讓她一陣心驚膽顫。

警方調查，昨日上午10時許，陳女在家中接獲詐騙來電，對方在電話中言之鑿鑿，聲稱她的名下有1支電信門號，是5月下旬在台北市大安區，1家通訊行申辦的門號。因近期出現大量撥打國際電話及發送異常簡訊的紀錄，已產生高額費用。對方更嚴厲警告，這個門號目前已被列為詐騙集團的洗錢工具。就在陳女驚慌之際，對方假意協助將電話轉接給「刑事警察局反詐中心」，進行線上報案。

廣告 廣告

第二警分局表示，1名自稱反詐中心的假刑警接手，除了進行所謂的「線上筆錄」，藉此核對個人資料外，更指稱涉案門號，當初是以新台幣2000元至3000元的代價，被不法人士販售給犯罪集團。暗示陳女可能涉及刑責、恐涉不法。詐騙集團眼見她陷入恐慌，隨即要求加入通訊軟體 LINE 深入聯絡，透過LINE還傳送了1張偽造的官方「報案證明單」，企圖取信被害人。

第二警分局表示，長樂派出所警員蔡丞傑、蔡宛晏等，一邊安撫婦人緊繃的情緒，一邊當場檢視手機內的通話號碼與 LINE對話紀錄。也明確指出，這就是一套非常經典的「假冒公務機關與電信業者」連環套詐騙。真正的司法機關與警察單位，絕對不會在電話中製作筆錄，更不會透過 LINE 傳送公文或報案證明單。

第二警分局提醒，市民朋友若接獲來電聲稱「門號遭盜辦」、「積欠高額電話費」或「涉嫌重大刑案」時，務必保持冷靜。這類詐騙手法，往往利用民眾害怕涉案的恐懼心理，假冒司法官署或客服，層層轉接施加壓力。請謹記，警察機關絕對不會透過電話做筆錄、不會加 LINE 傳送公文，更不會要求監管帳戶或索取認證碼。

照片來源：台南市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

機車雙載路口追撞前車 31歲男騎士涉毒駕身藏依托咪酯菸彈

中國公務船硬闖太平島禁止水域 海巡署強力驅離並嚴正譴責

【文章轉載請註明出處】