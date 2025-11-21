假檢警老招搭上普發現金！新竹婦人遭詐 3嫌被逮收押

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣也破獲利用普發現金1萬元發橫財的詐團！新竹地檢署檢察官李澤楊近日指揮橫山警分局成立專案小組，成功拘捕王姓、黃姓2個車手和翁姓收水手，同步搜索查扣到警示帳戶存摺、行動電話等犯罪工具。偵破他們在假檢警詐騙的老套騙錢手法上，另外加上10月中才開始受理登記的全民普發現金1萬元的拐騙伎倆，1名7旬婦人因此破財，檢方訊後成功聲押3男禁見獲准，成為全國5起利用普發現金1萬元而行騙被偵破的案例之一。

檢警表示，新竹1名年逾7旬的婦人，10月初在普發現金1萬元還沒實際上路前，被詐騙集團誆騙說她的1萬元現金遭人盜領、個資外洩、且捲入詐騙案中，將由「檢察官」派出「警察」王、黃2人到宅取款，以免婦人的帳戶遭到後續監管後損失不貲。

檢方分析說，詐團假冒檢警虛構的技巧，就如前述，主要利用：「普發現金遭盜領」、「帳戶涉嫌洗錢」的老套情節，讓被害人憂心忡忡，只好乖乖提供帳戶資料和存摺被詐團執行所謂的「監管帳戶」，導致帳戶內超過新台幣80萬存款被車手提領一空。

後來被害人察覺有異後向警方報案，橫山警分局受理轉報請檢方指偵成立專案小組 ，經緊密蒐證和迅速掌握車手行蹤後 ，在11月7日持搜索票和拘提成功破獲，檢方訊後依依加重詐欺、洗錢等罪，向新竹地院聲羈押禁見3男獲准。

