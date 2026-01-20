假檢警要監管帳戶 57歲男急衝派出所求援警揭騙局

cnews204260120a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市第二警分局民權派出所，昨（19）日下午走進1名57歲程姓男子求助。第二警分局表示，程男疑被詐騙集團鎖定，對方假冒檢警單位透過電話，聲稱他涉及刑事案件，要求程男加入通訊軟體Line聯繫。對方在對話中，聲稱握有程男個人資料以博取信任，隨後便以「監管帳戶」為由，要求程男配合匯款新台幣6萬元。所長何家慶帶著警員黃琮民、徐淯湞等，耐心了解細心詢問，識破這是詐騙集團慣用的「假冒檢警」犯罪手法，及時攔阻了程男被騙。

警方表示，程男當日晚間7時許，神色慌張地前往轄區民權派出所，尋求員警諮詢。所長何家慶則帶著警員黃琮民、徐淯湞等，細心詢問事件經過後，馬上就識破這是詐騙集團慣用的「假冒檢警」犯罪手法。也耐心說明，司法機關絕不會透過Line與民眾聯絡，更不會要求監管或匯款至私人帳戶。

第二警分局呼籲，檢警單位絕對不會在電話中製作筆錄，更不會要求民眾交付存摺、提款卡或現金進行監管。民眾若接獲可疑電話，內容提及「涉案」、「帳戶異常」或「傳喚」等關鍵字，應秉持「一聽、二掛、三核實」原則。

警方強調，接獲可疑訊息或電話，請務必保持冷靜，先掛斷電話並立即撥打165反詐騙諮詢專線，或直接前往鄰近派出所查證，切勿輕信對方威脅而輕易交出財物，以免落入詐騙圈套。

照片來源：台中市警方提供

