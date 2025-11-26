假檢警要監管財產？七旬婦主動諮詢保住老本

劉婦心生疑慮，主動向警三分局海南所求助諮詢，警方當即揭穿假檢警圈套。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

七十多歲的劉姓婦人日前接檢警來電，指稱有人以其名義申辦門號，現涉及詐欺及洗錢，廿五要求提供帳戶名下五十萬元交付監管、配合調查。所幸劉婦心生疑慮，主動向警三分局海南所求助諮詢，假檢警一眼就被真警察識破，當即揭穿歹徒手法，劉婦也順利保住五十萬元老本。

本月十九日，劉婦接獲陌生來電，對方冒充電信客服人員，稱有人以劉女名義申辦門號，現該門號涉及詐欺、洗錢等，後續又先後接獲警察、檢察官電話，加入通訊軟體後，指稱劉婦涉及刑案，因全案調查中請劉配合「偵查不公開」規定，不得將案件內容透露給家人。

假檢警一步步要求劉婦提供個資、銀行帳戶等資料，廿五日指示劉女提領名下五十萬元交付監管，後續將派員前往收取。劉婦擔心涉入刑案之於，卻也對檢警偵辦案件程序感到疑惑，怎麼機關連人都沒看到就說自己有罪？心存疑慮遂主動至海南所向警方諮詢。

員警劉奕廷、陳泓霆獲報立即主動介入釐清，經查看劉婦與「檢、警」對話記錄，當即揭穿詐騙歹徒身分。二員也當即告知公家機關不會要求匯款、提領現金或加入通訊軟體，請劉婦萬不可輕信對方提領現金。劉婦聞言也十分聽勸，當即刪除與歹徒聯繫，保住五十萬元血汗錢。

警三分局強調，自稱政府或司法機關來電、要求辦理偵查流程、提供個資、加入 LINE、不得告知他人或要求操作金錢交易等，極可能就是詐騙！民眾如收到可疑來電、訊息，應冷靜查證以守護自身財產安全。