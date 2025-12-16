假檢警詐騙升級！要老婦「拍存摺」 欲騙光積蓄

台北市中山區日前發生一起假檢警詐騙案件。（圖／東森新聞）





台北市中山區日前發生一起假檢警詐騙案件，一名75歲婦人神色匆忙前往銀行，表示要提領帳戶內全部現金，金額高達新台幣200萬元。不過，當行員進一步詢問用途時，婦人卻稱是因「檢察官與警方要求監管財產」，行員一聽察覺有異，立即通報警方協助處理。

警方趕抵銀行時，發現婦人情緒相當緊張。銀行行員向警方說明，婦人疑似接獲假冒檢察官的電話，對方要求她提領現金，並拍攝存摺頁面回傳，以確認帳戶存款金額，所幸在行員即時攔阻下，尚未將款項交出。

行員指出，婦人一到櫃檯便要求領出帳戶內200萬元現金，經耐心關懷詢問後，發現其說法前後矛盾，研判極可能遭遇詐騙，立即通報警方到場。

警方進一步了解，婦人曾接獲不明男子私訊，對方使用穿著警察制服的大頭貼，假冒執法單位人員，先要求婦人拍攝存摺確認存款金額，再以「監管財產」為由企圖騙取全部積蓄，手法為典型的假檢警詐騙。

在行員與警方耐心勸說與說明下，婦人終於打消提領念頭，成功保住多年辛苦累積的養老積蓄。警方也再次呼籲，執法機關不會要求民眾交付現金或監管財產，民眾如接獲類似電話，應立即撥打165反詐騙專線或向警方求證。

