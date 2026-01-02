假檢警詐騙老梗再現 布袋警銀聯手阻詐保住民眾積蓄

義竹郵局行員察覺民眾提領大筆現金疑似遭詐，立即通報警方到場關懷協助，員警即時向民眾說明詐騙手法並成功攔阻假檢警詐騙。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

「假檢警」詐騙手法屢見不鮮，仍不時有民眾受騙上當，嘉義縣布袋警分局日前即時識破詐騙話術，成功攔阻一起假檢警詐騙案件，保住民眾新臺幣46萬元，展現警銀阻詐的成效。

布袋分局表示，義竹聯合所巡佐陳茂松與警員蔡承諭日前擔服巡邏勤務時，接獲義竹郵局通報，指出一名女子欲提領新臺幣46萬元，行員關心詢問用途時，女子聲稱係「裝修房屋」所需。惟行員察覺，近期詐騙集團常教導被害人於提領或匯款時，對行員謊稱為裝修、投資等理由，遂警覺有異，立即通報警方到場協助。

警方到場了解後發現，該名居住義竹鄉的張姓女子，已落入典型「假檢警」詐騙陷阱。張女表示，先接獲自稱「金管會」的來電但未顯示號碼，稱其帳戶有異常狀況，隨後電話轉接至一名自稱臺北市政府警察局刑事警察大隊偵二隊陳姓員警之男子，對方聲稱其帳戶遭警示，若要解除須將帳戶內金錢提領交由「監管」，並恐嚇若不配合，檢察官將派員到府拘提。

張女因心生畏懼，對詐騙話術深信不疑，遂依指示前往郵局準備提領現金交付所謂的「檢警單位監管」，所幸在郵局行員機警通報及警方即時介入下，成功識破詐騙手法，順利攔阻張女遭詐46萬元，避免財物損失。

布袋警分局長林明韋呼籲，警方不會透過電話或視訊製作筆錄，檢察官及法院亦不會以電話通知監管帳戶或要求提領現金。民眾若聽到「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢」、「證件遭冒用」、「監管帳戶」、「繳交保證金」、「加Line回報」等關鍵字，或要求轉接165專線、銀行專員、地檢署或法院，均為典型詐騙話術，務必提高警覺、冷靜查證，避免落入陷阱。