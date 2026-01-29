假檢警騙「冒名領保險」 南警及時攔阻保住近70萬元

記者林怡孜／台南報導

台南市警一分局德高派出所廿七日上午接獲轄內郵局通報，指稱一名女子疑似遭詐騙提領款項。警方到場了解時，黃姓女子起初語帶保留，不願多談，且持續透過LINE向一名自稱「陳姓員警」回報現場情況。員警察覺情況異常，耐心說明常見詐騙手法後，黃女才坦承自己疑似落入假檢警詐騙圈套。

被害人手機對話紀錄顯示與詐團通話及聯繫情形，疑遭假檢警話術操控。(記者林怡孜翻攝)

警方調查，黃女(民國四十三年次)日前接獲一名自稱「板橋陳姓員警」來電，對方謊稱有人持她的身分證與健保卡冒領醫療保險金，需配合「秘密調查」才能揪出嫌犯，並要求她解除郵局定存、交付提款卡以配合辦案。黃女信以為真，將提款卡交出後，帳戶竟每日遭提領新台幣十萬元，累計已損失近六十萬元。 所幸郵局行員發現帳戶交易異常主動通報警方。德高派出所巡佐柯亨昌、警員郭家羽及警專實習生王子維到場處理，向黃女說明這是典型「假檢警」詐騙手法，並協助立即中止帳戶交易，成功阻止詐騙集團持續提領，保住帳戶內剩餘近七十萬元存款。

警方表示，詐騙集團近期再度假冒檢警機關，以涉及健保補助或通訊費欠費等理由，製造民眾恐慌，再以「秘密偵查」為由要求交付金融卡、存摺或提款密碼，藉機盜領存款。檢警機關不會以電話要求民眾提供金融資料或監管帳戶，若接獲類似電話，務必提高警覺。

一分局員警協助被害人及時中止匯款與提領程序，避免財損擴大。(記者林怡孜翻攝)

南警一分局提醒，民眾若遇可疑來電或疑似詐騙情形，可撥打一六五反詐騙專線查證，或直接撥打一一0報案求助，透過即時通報與查證，才能有效守住自身財產安全。