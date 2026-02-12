假檢騙錢！婦買400萬黃金險被詐報警抓人

屏東民眾誤信假檢察官險交出400萬黃金，警方設局逮車手，金價上漲反賺近70萬。（圖／東森新聞）



屏東有位民眾誤信假檢察官，對方要他交出400萬黃金，他到銀樓購買時沒有現貨，業者要他再等等，就在等貨時，驚覺自己好像被騙了，但他還是去買了400萬黃金，接著去報案，警方將計就計，用鐵條噴漆的假金條，誘出詐團車手面交成功抓人，事件發生後金價又持續飆漲，差點失去400萬的被害人，這下因禍得福賺了近70萬元。

大批員警攻堅，屏東這處民宅，成功逮捕詐團的監控手，同時也另外鎖定這名，穿著白襯衫的車手，落網時他還跟員警討價還價。

員警vs.詐團車手：「你在辯什麼辯什麼啦，（不要這樣對我啦），不要這樣對你，（我已經很誠實講了），剛第一次問你，為什麼不講，（我也都沒有反抗），你還反抗啊。」

這起詐騙案之所以會備受關注，起因於被害婦人誤信假檢察官，要監管被害人的帳戶，他去銀樓要換400萬黃金，業者告知暫時沒貨要他等，不過就在他換完400萬黃金時，驚覺自己被詐團騙了，自行報警事情才曝光。

員警：「這是假的黃金，假的假的，這是假的。」

員警拿出這些以假亂真的金塊，其實是用鐵塊去噴漆的，員警一邊監控車手，一邊將計就計，陪同婦人與車手面交，用這堆鐵塊噴漆的假黃金，成功誘捕車手，保住婦人的400萬黃金。

屏東縣警察大隊副大隊長江啟超：「因黃金的價格飆漲，讓原本要被騙，買黃金的受害者，因而小賺一筆。」

成功阻詐的原因，除了被害人起了警覺心，銀樓業者也會幫忙留意，而詐團車手落網後，黃金竟又持續飆漲。

銀樓業者曾先生：「就是上升漲了大概，50到70左右，50萬到70萬左右，一段時間過後金價又上漲，事情發生了之後，它就是波動了一下，獲利了喔對對對。」

這下被害婦人因禍得福，成功保住400萬黃金，又轉了近70萬。

