生活中心／綜合報導

來看到這狀況您的想法是什麼呢？一名年輕男子日前到台北車站地下街用餐，排隊結帳時看到一位九十多歲老翁直接把錢放在櫃台就離開，上前叫住老翁並教訓一番，甚至還PO上網。不過網路上風向一面倒。網友灌爆PO文者的社群，現在已經刪文也改為私人帳號。

老翁緩慢走上階梯，一名男子跑上前叫住他。老翁vs.年輕男子：「阿伯你插隊啊？蛤？你把我們當白痴喔。什麼？我們在那裡排隊你給人家插隊。不是啦我已經90幾歲了，那也要排隊啊，你就這樣錢丟了就跑。」似乎是覺得自己要化身正義使者，為排隊者們出氣，甚至還有同行者在旁邊拍下影片。

廣告 廣告

假正義賺流量？ 男教訓插隊9旬翁反遭灌爆刪文

一名年輕男子教訓九十多歲老翁插隊，影片PO上網遭網友灌爆。（圖／Tiktok）

當事年輕男子發文說一個阿北到餐廳吃飯，結帳的時候不管排隊一堆人，錢丟了就跑，只好去教訓一下。只是此文一出，風向似乎跟他想的不太一樣。網友怒嗆，自以為的正義魔人，阿北錢算好沒影響到其他人，或許他的腿真的無法站立，多一點點包容心很難嗎？還有人說希望阿北不要對這社會失望。

假正義賺流量？ 男教訓插隊9旬翁反遭灌爆刪文

地點就位在台北車站地下街。該名年輕男子遭灌爆後刪文並改為私人帳號。（圖／民視新聞）

PO文的年輕男子，即便刪文，社群平台還是被灌爆，現在轉為私人民眾無法再留言。雖然插隊的確不是正確的事，但看起來少了同理心，更不被這社會給接受。

















原文出處：假正義賺流量？ 男教訓插隊9旬翁反遭灌爆刪文

更多民視新聞報導

就愛裙底風光！在台日男被釋又再犯 檢怒求1年6月重刑

腹瀉≠壞菌過多 上廁所遇「5種問題糞便型態」快就醫！

台股重返28200點！金融指數創新高 科技股每遇多頭年都勝大盤

