假殉情真殺男友！高雄網紅廚師「故佈疑陣」無期定讞 還要賠481萬元

曾於高雄經營無菜單料理的李姓男子，因不滿同居林姓男友提出分手，趁著林男服安眠藥熟睡之際，在房間燒木炭，導致林男中毒身亡，自己則躺在客廳獲救，企圖營造殉情假象，被依殺人罪判無期徒刑定讞。林男父親另求償557萬元，高雄高分院日前判李男應賠481萬餘元。仍可上訴。

據了解，李男高雄市黃金地段開設無菜單料理餐廳，由於擅長創造話題，加上餐點美味、品味裝潢與寵物友善等因素，一度是網紅推薦名店。

趁男友熟睡臥室燒炭

據判決書，李男2022年與林男交往，並同居在林男住處，由於兩人爭吵不斷，林男提出分手，李男當下氣得搬離，隔兩天又留宿，兩人卻再度發生爭吵，林男凌晨服下安眠藥後於臥室沉睡。

李男趁對方熟睡，騎機車到自家餐廳載回兩包木炭，於房間內點燃，關起門窗、用浴巾摺起塞入門縫，形成密室，導致林男吸入大量一氧化碳身亡。

自己倒臥客廳佯裝殉情

李男則服下安眠藥後躺在客廳，故佈疑陣，營造殉情假象。直到林男表姊因聯絡不上表弟，報警破門而入，才發現兩人倒臥住處，林男已經死亡，李男送醫獲救。

李男供稱兩人相約赴死，不過，檢警調查發現，林男死前在社群網路活躍，沒有尋死意圖，將李男依殺人罪起訴。

一氧化碳濃度相差甚大

法院指出，林男死前一天還在討論工作，友人也證稱他個性樂觀；且李男躺臥姿勢詭異，位置也不似無意識所為，體內一氧化碳濃度為23%，與林男高達81％差距大，認定並非殉情，一二審皆判處無期，上訴最高法院遭駁回，全案定讞。

林男父親事後另對李男提出民事求償，包括精神慰撫金、扶養費、喪葬費等共557萬8488元。高雄地院審理後，一審判定李男應賠481萬6067元，李男不服上訴，高雄高分院認定一審計算合理，駁回上訴。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

