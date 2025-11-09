假求職真詐欺! 女子誤當詐騙車手 媽媽大義滅親報警抓人

社會中心／陳孟暄 葉晏昇 新北報導



新北市中和一名無業的陳姓女子，誤信網路求職廣告，差點成為詐騙集團的車手！業主宣稱，女子當業務、收款項，薪水可以從收的到金額裡面扣，女子的母親一聽，直覺就是詐騙，但女子不相信，媽媽只好報警處理，最後，警方果然逮捕詐騙集團的監控手，確定女子應徵的工作，就是車手。

一名身穿黑衣黑褲的詐騙集團監控手，正準備前往指定地點，殊不知，便衣員警早就跟在後頭，掌握他之前的一舉一動，直到周遭沒有其他民眾，確定不會傷及無辜，立刻動手抓人，把嫌犯壓制在地。

另一頭，詐欺車手也落網，但這一起逮捕行動，背後還有故事，警方接獲新北市一名婦人報案，她說自己28歲的女兒無業，日前在臉書發現求職廣告，應徵當公司的外務人員，負責收取公司款項，工資會從領取的款項內抽取，每趟2千元，車馬費另計，婦人聽到女兒的工作內容，覺得就像求職詐騙，但女兒卻堅持要去取款，媽媽擔心孩子觸法，不得已，只好大義滅親，報警處理，拯救女兒。

中和分局錦和所所長 梁世詮：「親友疑似遭詐騙，作為詐騙集團取款車手。警方於犯罪現場埋伏，果真逮捕車手及詐團派來的監控手，全案依詐欺及洗錢防治法，移送新北地檢偵辦」。





還好媽媽警覺性相當高，透過警方來阻擋女兒被詐騙集團利用。





