假油案持續延燒！部落客早揭同品牌葵花油標示疑涉不實

[Newtalk新聞] 全聯福利中心通路販售的「日本一番頂級橄欖油」，日前遭檢調查出涉嫌以成本低廉的橄欖粕油混充高級橄欖油販售。陳姓負責人遭約談，訊後諭令新台幣100萬元交保。知名部落客「Im5481」也在臉書揭露，同品牌其他油品早已有標示疑雲。





臉書擁有約3.4萬名粉絲追蹤的部落客「Im5481」指出，早在2024年9月，他就曾對同品牌的食用油品的營養標示提出質疑。根據其公布的商品照片，該款葵花油營養標示竟標註「不含飽和脂肪、飽和脂肪含量0℅」，與成分特性不符。部落客說明，葵花油很難不含飽和脂肪，標示為0%明顯違反常理。更痛批：「台灣食用油品營養標示管理就是鬆，這麼明顯違反常理的營養標示，依然可以上架販賣。」

近期涉案的「日本一番頂級橄欖油」雖標榜高級進口油品，實際卻為成本低廉的橄欖粕油混充；而同品牌葵花油包裝上大量使用日文標示，營造日本進口形象。部落客指出，台灣代理商很愛玩明顯是台灣日文的仿日本包裝跟印刷，但明眼人一看就知道不是日本的。





對於近日的假油風波，士林地檢署指出，本案由檢察官指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊偵辦，專案小組會同衛福部食品藥物管理署及新北市政府衛生局，持搜索票前往公司舊址、倉庫及相關人員住處等4處搜索，15日帶回公司負責人陳姓男子、其2名分別擔任廠長與員工的兒子，以及5名證人到案說明。





檢警調查指出，陳姓男子實際掌控堡晟興業及楓緣國際企業有限公司，並以「日本一番頂級橄欖油」名義對外販售產品，實際內容物卻為橄欖粕油，涉嫌違反食品安全衛生管理法及刑法加重詐欺等罪嫌。檢察官訊後，認定父子3人涉案情節重大，分別諭知交保100萬元、50萬元及30萬元。





士檢強調，後續將持續追查涉案產品流向及受害廠商範圍，釐清是否涉及其他不法油品，以維護食品安全與消費者權益。





