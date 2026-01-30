假油流竄別再吃！「蒙特樂橄欖油」偷摻芥花油 融琦公司重罰400萬

「蒙特樂橄欖油100%PURE」混充芥花油，負責生產的融琦公司遭重罰400萬。（翻攝自台北市衛生局）

台北市衛生局提醒民眾，市面上販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE」被查獲混充芥花油，標示不實，全台已下架3,202瓶，融琦公司也遭重罰400萬元。請民眾立即停止使用與購買，以免影響健康。

台北市政府衛生局配合台北地方檢察署指揮偵辦，1月20日會同衛生福利部食品藥物管理署及新北市衛生局組成專案小組，前往融琦公司位在新北市深坑的製造場所，查獲混充油品設備及器具，並在公司辦公地點進行搜索。調查發現，融琦公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE」，實際上含有芥花油，且標示不實。

衛生局當天就啟動流向追查，通知各大網購平台下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內業者，截至1月28日，已累積下架3,202瓶。融琦公司已依違反《食品安全衛生管理法》第28條標示不實規定，依同法第45條裁罰新臺幣400萬元。案件涉及攙偽假冒，衛生局將持續配合檢調偵辦。

衛生局特別提醒，依《食品安全衛生管理法》第15條規定，食品若有攙偽或假冒情形，禁止製造、販售、運送、輸入等行為，違者可處7年以下有期徒刑，並得併科8,000萬元以下罰金；第28條則規範食品標示不得不實或誤導消費者，違者可處4萬到400萬元罰鍰。

請民眾立即檢視手中橄欖油，如為涉案產品應停止使用，保障自身安全。凡有進貨或使用融琦公司生產的「蒙特樂橄欖油100%PURE」之業者，也應立即主動停止販售，並主動通報衛生主管機關，以免觸法。



