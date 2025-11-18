假消息！網傳張惠妹、蕭亞軒嘉義跨年開唱 市府親澄清：與實際規劃不符

【緯來新聞網】年底跨年將至，各地跨年活動紛紛公告藝人卡司，而近日網路流傳嘉義跨年「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」表演藝人包括張惠妹、蕭亞軒、謝金燕、告五人等，陣容堅強。但稍早嘉義市政府文化局發文否認，澄清演出明單「與實際規劃不符」，目前晚會仍在規劃中，預計月底公佈。

張惠妹確定跨年回老家台東開場。（圖／台東縣政府提供）

嘉義市政府文化局對於網路流傳的「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」表演名單特別澄清，「 網路所流傳之名單非主辦單位發布資訊，與實際規劃不符。相關卡司及活動內容，將由主辦單位統一對外公布。」並強硬表示，「若有 故意散播不實資訊而造成社會大眾誤解者，相關行為可能已涉及法律責任，主辦單位將 保留依法追究之權利。」

嘉義市文化局強調網路流傳的跨年名單是假的。（圖／翻攝自嘉義市文化局臉書）

其實，張惠妹日前就公開表示，跨今年年夜將回到家鄉台東，於12月31日現身「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」。終於能回鄉開唱，笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年。」



除了自己參與演出，她更親自發起「台東歌手召集令」，邀請一票重量級陣容共襄盛舉，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya 等實力歌手，讓東跨堪稱「含金量最高的跨年晚會」。

