假消息！網路瘋傳「市場都在用500元假鈔」 官方打臉曝正確分辨3步驟

近期在LINE、Facebook等社群平台及通訊軟體上，瘋傳一則「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」的訊息，並附上一張真假鈔對比圖片，引發不少民眾轉發與擔憂。對此，台灣事實查核中心與相關主管機關中央銀行、刑事警察局緊急出面澄清，證實這是一則流傳多年的錯誤訊息，近期偽鈔流通狀況並無異常，呼籲民眾切勿恐慌與再轉傳。

舊圖片遭「冷飯熱炒」 警方：多年前就澄清過

這則在網路上廣泛流傳的訊息，附帶一張宣稱是「真鈔與假鈔」的比對圖。圖片中聲稱，真正的500元鈔票在正面右側中間及左下角位置，都應有「500」圖樣，而假鈔在這兩處則是空白的，並危言聳聽地表示「整個市場幾乎都在用500元的假鈔，一定要小心看」。

然而，經過事實查核中心調查，這張所謂的對比圖片根本是「舊聞重炒」。該圖片早在2020年及2022年就曾在網路上流傳，引發過一波恐慌，當時刑事警察局與中央銀行就已多次澄清，市面上並未出現此類型態的偽鈔。

刑事警察局在16日受訪時明確指出，網傳圖片是流傳多年的舊圖，近期只是被重新翻出轉傳，並不符合「近期出現新型假鈔」的說法。中央銀行也表示，經查近半年來，並未發現與網傳圖片中序號相符的偽鈔案例。

網路上最近掀起500元之亂。（圖片來源：事實查核中心）

單一特徵辨真偽不準 央行親授「看、摸、轉」三口訣

對於網路傳言教導民眾以「右中左下均有500圖樣」作為辨識真鈔的唯一標準，中央銀行特別發出提醒，強調這種方法並不可靠。

央行解釋，偽鈔的偽造手法與樣態非常多樣化，有些不法分子會專注仿製光影變化箔膜，有些則著重在水印或隱藏字樣。因此，僅依賴單一特徵來判斷，非常容易誤判，尤其是在光線昏暗或交易匆忙的場合。

央行建議民眾，辨識紙鈔真偽應把握官方認證的「看一看、摸一摸、轉一轉」三口訣，綜合多項防偽特徵來判斷：

看一看：將紙鈔對光檢視，正面左側空白處應能看到清晰的「竹子」圖案浮水印與「500」數字。另外，注視鈔票正面右下角的連續花紋圖案，並輕輕轉動鈔票，該處會浮現「500」字樣。

（圖片來源：翻攝自央行券幣數位博物館）

摸一摸：用手指觸摸鈔票上多處採用「凹版印刷」的位置，會感受到明顯的凹凸觸感。這些位置包括：正面左上角的「500」數字、左下角的「500」數字、左側的「浮凸點」、上方的「中華民國 中央銀行」字樣、右下角的「伍佰圓」國字，以及背面的「伍佰元」字樣。

（圖片來源：翻攝自央行券幣數位博物館）

轉一轉：輕轉紙鈔，觀察正面左下角與背面左上角的「500」數字，會從「金色」變為「綠色」。同時，正面右側的條狀「光影變化箔膜」以及背面中間右側的「窗式光影變化安全線」，在轉動時都會呈現七彩光影變化，安全線透光還能看見「500」字樣。

（圖片來源：翻攝自央行券幣數位博物館）

央行與警方共同呼籲，民眾收到此類未經證實的訊息時，應先保持懷疑，並可向官方單位查證，切勿輕易轉傳，避免造成不必要的社會恐慌。