假炒房、真吸金 國磐資產負責人遭訴銀行法 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

國磐資產開發股份有限公司秦姓負責人以炒房為餌，佯稱每年可賺逾9%高收益，吸引1223名被害人「投資」，違法吸金7.9億元，高雄地檢署偵查後，依違反銀行法等罪起訴，並向法院請求重判17年徒刑、併科罰金5000萬元。

刑事警察局南部打擊中心接獲去年10月間接獲情資，指國磐資產以借貸名義向民眾吸收資金、投資購買不動產，並以高於銀行定存的利率作為報酬，投入金額愈高，配發利息愈高，最高年利率可達9.5％。為取得犯罪事證，南打中心幹員臥底喬裝成投資民眾潛入蒐證，一舉破獲這個吸金集團。

檢方指出，秦姓被告等人，明知國磐公司未經核准，經營銀行收受存款業務，共同基於違反銀行法之犯意聯絡，於108年1月1日起至114年8月4日止，以國磐公司名義，設計並推出「小資金猴運」等等借貸方案內容，約定給付顯不相當之利息，由招攬業務人員以保險業務行銷模式，對外宣傳招攬不特定人出資加入上開借貸方案，總計招攬1223位借款人，總金額達7億9852萬7350元。

檢察官偵查終結，認秦姓被告等人，係犯違反銀行法29條、第29條之1罪嫌，並建請法院就秦姓被告從重判處有期徒刑17年，併科罰金5000萬。此外，檢察官已向法院聲請扣押犯罪所得1億5251萬4221元，包括銀行帳戶餘額共約213萬元、持有之公司股份3168萬元，及價值1億1590萬元之不動產15筆。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

