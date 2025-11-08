假牌騎士上路遇淡水警AI巡防破功 被逮直呼「太倒楣！」

記者莊淇鈞／新北報導

警方細察沈男機車的車牌。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水警分局警網，前天（6日）凌晨1時許，巡邏行經淡江大學附近的時，AI巡防系統精準比對車牌資料後突然示警，有1輛機車車牌顯示異常，經攔查發現，騎士沈姓男子（19歲）所騎乘的機車掛牌異常，赫然發現車牌是偽造的，追問之下沈男這才坦言，因之前車牌被警方查扣，才會上網購買假車牌，還懊惱地表示：「太倒楣，剩沒幾天就能重新領牌！」，而沈男也因此被警方依偽造特種文書罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方將沈男攔下後進行盤查。（圖／翻攝畫面）

據了解，淡水分局水源派出所副所長陳銘宣與警員林威佐，前天凌晨1時許巡邏途經淡江大學附近的學府路205巷時，因有大批違停車，這時警方的AI巡防系統突然示警，顯示其中1輛機車的車牌掛牌異常，經了解後發現是吃消夜的沈男所有，該機車的車牌早在今年8月就因逾期未驗車而遭監理站註銷，警方要進行扣牌、扣車作業時，發現車牌材質與字體，與正式牌照明顯不同，細查發現竟是偽造車牌。

沈男見事跡敗露，只好坦承日前因改裝車遭告發後，遲遲未到監理站驗車，導致車牌被註銷，今年8月又被北市警方攔查告發並扣牌，所以上網購買假車牌懸掛使用，最後更直呼「太倒楣，剩沒幾天就能重新領牌！」，警方後續將沈男逮捕，訊後依偽造特種文書罪嫌，將沈男移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局呼籲，民眾若車輛遭註銷或需驗車，應依規定向監理機關辦理相關程序，切勿為求方便或逃避稽查而使用偽造車牌。此舉不僅觸犯刑法，可處五年以下有期徒刑，亦恐危害道路交通安全。

