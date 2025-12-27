假牙清潔沒做好恐不只口臭？研究點名「念珠菌」與胰臟癌風險相關

美研究:口腔壞菌.念珠菌組合 胰臟癌風險恐增3倍 (圖/TVBS)

美國紐約大學醫學院的一項長期追蹤分析，超過 900 位民眾、歷時 9 年，結果發現 口腔內特定細菌與黴菌者，其罹患胰臟癌的風險增加三倍。研究首次指出，白色念珠菌可能在胰臟癌的發展中扮演角色。

台北亞緻牙醫診所院長王聿靖表示最近就是有研究指出，胰臟癌跟口腔內的壞菌是有關係的，尤其是牙周病的細菌，還有念珠菌，這種像真菌類的這種，那它會造成我們的發炎指數增加。那經由血液還有淋巴，到達我們的胰臟，使得胰臟比較容易發炎，那造成他癌症的，這個機率會增加。

成大醫院口腔醫學部主治醫師 陳永崇指出胰臟癌向來被稱為「沉默殺手」，因為早期幾乎沒有症狀，等到發現時常常已經無法手術。若口腔微生物真的與胰臟癌具有關聯，那麼我們每天的口腔清潔，就不是只有口腔照護，而是全身預防醫學的一部分。身為假牙與補綴專科醫師，提醒大家：維持口腔清潔可間接降低胰臟癌與其他慢性疾病的風險。

東元綜合醫院腸胃肝膽科主任 鄧堯州表示如果我們發現我們常常嘴巴有怪味，或者是牙齦常常出血或者舌苔變厚，這些看似一些很小的這個疾病，這些有可能和胰臟癌有很大的關係，所以我們平時應該減少這個糖類的攝取。

口臭的原因主要是牙周病或者是舌苔增厚，口腔衛生不佳。

彰化秀傳醫院口腔顎面外科主任黃冠閔表示研究報告讓我們知道，當你口臭的情況找出原因之後，如果你經由一個適當的醫療，但是一直控制不好的時候，發現有一些口腔念珠菌，或者一些特定的牙周病的病菌一直存在著，我們會更謹慎的去注意，是不是跟胰臟方面有關係。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示關於胰臟癌的因素，我們還是認為它是跟你的一些這個，它可能的因素比較有關係，包括你是不是長期有這個喝酒或者是慢性胰臟發炎、重度的一些肥胖或者是吸煙、家族史這些因素是比較有關係的。

假牙清潔不良，不僅容易造成口腔念珠菌感染，更會引發口臭，甚至與胰臟癌等全身性疾病的風險上升有關。許多患者以為假牙只要戴得舒服、沒有鬆動就沒有問題，但事實上，若假牙表面的生物膜長期未清潔乾淨，裡面大量累積的細菌和黴菌，會悄悄造成口腔和全身健康的威脅。

高雄秀傳醫院一般外科主治醫師 謝沛民表是在我們日常的生活中，除了一些我們常見的預防胰臟癌的。生活習慣的改變，譬如說要多運動不要熬夜，然後正常的飲食。

成大醫院口腔醫學部主治醫師 陳永崇指出口臭是最早出現、但最容易被忽略的警訊之一。當假牙表面的食物殘渣以及微生物分解後，會產生揮發性的硫化物，造成患者明顯的異味。

台北亞緻牙醫診所院長 王聿靖表示如果是像活動假牙之類的，就是說我們吃完飯之後，必須把它拿下來清潔那一陣子之後呢？我們也是像譬如說每天可以泡假牙清潔錠，那把它清潔乾淨再帶回去。避免說一直帶著都不清潔，才能夠避免這個壞菌的增加。

醫師建議若出現口臭 灼熱感 紅斑 白斑 破皮，要儘速就醫，因為這不只是感染，而可能是慢性發炎，甚至癌前變化的訊號。

