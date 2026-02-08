假牙補助資格不一 恐排擠效應

衛福部今年起不再編列預算補助全國中低收入戶長者免費全口假牙，改由地方財源支應。圖為百歲人瑞陳阿嬤大口啃雞腿，展現裝假牙成果。（本報資料照片）

長期缺牙恐影響營養攝取，但假牙不屬健保給付項目，各縣市陸續加碼長者假牙補助。雙北放寬年齡為55歲以上中低收入戶，台中、台南、高雄、桃園則開放至一般戶65歲以上長者皆可申請。牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳憂心，超高齡社會來臨，需要假牙的長者只會愈來愈多，在經費有限下，恐排擠真正需要的人，建議地方政府審慎評估。

今年底適逢九合一大選，不少參選人看準銀髮族選票，紛紛提出長者假牙補助加碼政見，未料中央財源在此時斷炊，本應獲得優先保障的中低收入戶長者將首當其衝。少了中央帶頭，地方政府各自為政，是否能充分達到公衛效益，恐成超高齡社會的一大考驗。

高雄市「一般老人免費裝假牙」補助對象為全口無牙長輩，每人終生補助一次。為保障有需要的長輩，設有排富條件，若最近一年度個人綜合所得稅率達20％以上則不予補助。

台中及台南同樣將銀髮假牙補助對象普及至「一般戶」，但台中113年起增列排富條款，申請者綜合所得稅率需在5％以下或未達申報標準。台南則要求必須由牙醫評估有功能的牙齒不到3顆，且前一年度所得稅率未滿20％者才可申請。

牙醫師公會全聯會祕書長曾士哲表示，預算有限之下，如不區分需求、不設優先順序，實際運作上就很容易變成「先申請先用完」，而不是「最需要的人先被照顧」。

北市聯合醫院松德院區副院長李雅玲也直言，不少長輩雖然有中低收入戶身分，實際上「一點也不窮」。以台北市為例，今年起開放可補差額選擇自費材料，就有低收入戶長輩特別指定用最貴的；另現行規定5年內不得重複申請，有民眾等5年一到，即使假牙還很好用，仍要求換一副全新的假牙，太浪費資源。

至於終生補助一次做法，曾士哲認為過於嚴苛，牙床狀況會因為老化而變形，且常見年長病人弄丟假牙，或是手不穩，在清潔假牙時不小心掉到水槽而破裂，無法修理或重做。

因此，牙醫師公會全聯會建議地方政府，以健康風險為導向的公共政策，應在公平、效率與健康效益之間取得平衡，讓有限的預算能真正用在最需要的長輩身上。