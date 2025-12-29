假球案才出獄又涉黑金 「雨刷」涉跨國洗錢225億檢求重刑

曾涉職棒假球簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜遭檢警查出涉嫌與其中國籍妻子唐女共同操控跨國洗錢集團。資料照



曾涉職棒假球簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，遭檢警查出涉嫌與其中國籍妻子唐女共同操控跨國洗錢集團，4年間經手不法金流高達225億元。橋檢今（12/29）偵查終結，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴蔡政宜等5人，另有7人遭發布通緝，並對蔡具體求刑10年。

檢方指出，蔡政宜因職棒簽賭案遭判刑3年8月確定，出獄後自2020年起轉而經營洗錢水房，替多個賭博網站處理金流。2022年他高票當選嘉義縣海線議員，為避免議員身分受影響，刻意轉居幕後，實際由妻子唐女負責指揮集團運作，唐女目前已逃往越南，遭檢方通緝中。

檢警調查，該集團除在南部多個縣市設立水房外，也在馬來西亞、越南等地建立據點，透過綁定人頭帳戶與手機，配合賭博網站後台的自動化系統，處理賭客出金、入金及層轉資金，藉此掩飾不法賭博所得來源與流向。

檢方查出，蔡政宜4年間共經手金流約225億元，並從中抽取近2億元不法所得，購置高雄高檔豪宅、名牌精品包及名錶等財物，今年5月，警方在高雄鼓山區美術館特區破獲一處洗錢據點，循線追查後，確認蔡政宜為幕後金主。

蔡政宜擔心遭檢警盯上，於8月31日準備自桃園機場出境時，被航空警察局當場攔捕並聲押禁見獲准，其妻則早一步離境，至今未到案；檢警另在蔡政宜名下豪宅及住處，查扣愛馬仕、香奈兒精品包共85個、勞力士名錶1支，並清查其不動產及現金，總價值約1億7441萬元。

檢方指出，蔡政宜為維持議員身分，刻意由妻子出面指揮犯罪組織，落網後又一再否認犯行，態度難認良善，且有前案紀錄，依法從重量刑，具體求刑10年。

