假瓜農竊紅檜 18山老鼠起訴

山老鼠集團鎖定宜蘭蘭陽溪流域，多年來假借在河川地種西瓜，實則埋藏竊取而來的紅檜等國有珍貴林木。然而，有內部成員因分贓不均糾紛，遭拘禁勒索，憤而向警方報案，檢警因此偵破山老鼠集團，查扣重約17公噸、143支市價逾500萬元的檜木。宜蘭地檢署16日偵結，依加重竊取森林主產物、私行拘禁及恐嚇取財等罪，起訴包括劉姓首腦在內共18人。

檢方指出，劉姓、謝姓男子自民國113年起，假冒他人名義向水利署申請台7甲線沿線蘭陽溪河川地使用權，假裝成瓜農利用河川地種植西瓜掩人耳目，實際卻將颱風過後漂流至河床的紅檜掩埋於田地中，再找機會挖出變賣。

林保署113年8月汛期過後，發現多起侵占貴重林木案，並察覺承租河床的農友疑似把貴重林木藏在河床，林保署人員前往勘查欲取回林木，還遭集團成員以有承租土地為由阻撓，因此向地檢署求助。

檢方查出，山老鼠不僅竊取林木還黑吃黑內訌。負責操作怪手的石姓男子疑私自取走先前埋藏的紅檜，引發謝姓男子質疑，遂於113年9月聯繫同夥，將石男強行帶至宜蘭市拘禁毆打，並恐嚇索討36萬元；石多次求饒，被迫同意賠17萬6000元才獲釋放，事後向警方報案。

宜蘭地檢署指揮刑事局、保七總隊、宜蘭縣警局與林保署深入追查，去年9月底發動大規模拘提搜索行動，查獲多處藏放檜木的倉庫與幕後金主，瓦解橫行蘭陽溪流域的盜伐網絡。

檢方表示，劉、謝等18名被告，涉犯侵占漂流物、加重竊取貴重森林主產物、恐嚇取財、私行拘禁及搬運贓物等罪嫌，依法提起公訴，143支檜木已由林保署取回。