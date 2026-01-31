假男警12下猛砸銀樓闆娘 沒搶錢！警追48小時逮人

男子離開銀樓後走入巷子變裝逃逸。（圖／東森新聞）





桃園市桃園區中正路一間銀樓在29日中午12時左右發生隨機傷人案，一名假扮成員警的男子進入銀樓內，先假意與老闆娘攀談，接著拿出榔頭攻擊老闆娘頭部，之後留下凶器離開且並未行搶，經警方追緝於今日12時左右於新北市土城區某旅館內將男子緝捕到案。

假警襲擊銀樓

桃園市桃園區中正路29日中午12時左右，一名蔡姓男子身穿警用雨衣、頭戴安全帽，假扮員警在附近徘徊，接著他走進一間銀樓，和老闆娘寒暄了15秒左右，接著突掏出橡膠榔頭，狠搥老闆娘至少12下，導致老闆娘頭部出血、手指骨折。

蔡男砸傷老闆娘後，將行凶武器留在現場跑出店外，並脫掉假警衣換上深色外套，騎機車逃逸，離奇的是他並沒有行搶。

穿著警察制服的男子持榔頭猛砸銀樓老闆娘。（圖／東森新聞）

警追48小時逮人

警方獲報趕抵銀樓後，立即協助老闆娘就醫，並封鎖現場採證，警方依蔡男事前準備且有規劃逃逸路線及變裝等行為，判其是預謀犯案，立刻組成專案小組，追查出蔡男逃逸至新北市土城區旅館躲藏，於今（31）日中午12時左右進行搜索、拘提，將蔡男緝捕歸案，全案將依強盜、殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方成功逮捕蔡姓男子。（圖／東森新聞）

