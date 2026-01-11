假白袍騙信任涉賺暴利 詐團鎖定病急求醫兜售特效藥

cnews204260111a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

網路購物詐騙手法層出不窮，近期刑事警察局發現，有詐騙集團轉向惡意兜售醫藥用品，鎖定有疾病困擾的民眾下手。刑事局表示，詐團在網路社群平臺，假冒醫師身分投放醫療廣告，在接觸網路就診的患者前，更會開發各類疾病的醫囑話術，誘使患者購買所宣稱的「特效藥」，藉此牟取暴利。至於被害人服藥後的身體狀況，詐騙集團往往不懂裝懂、置之不理，甚至延誤病情，危害健康。

刑事局表示，就有1名住在北部的陳姓慢性病患者，去年7月在臉書，看見1則假冒中醫師楊賢鴻的醫療廣告，宣稱可改善糖尿病及4肢水腫等症狀。陳姓被害人點擊廣告後，加入名為「中醫養生」的line好友，對方冒用楊醫師身分進行線上問診，並推薦購買不明來源藥品。

警方表示，被害人聽後信以為真，以貨到付款方式購買藥品，收到包裹後見藥品外包裝雖精美，但卻未標示任何藥品成分，假醫師隨後再透過line說明用藥方式，並宣稱需搭配後續療程，方能改善病情。被害人因而分4次購買藥品，前後共支付約新台幣20萬元。直到去年底，被害人原有病症不僅未見改善，水腫情形反而更加惡化，最終須住院接受治療。被害人回撥包裹寄件公司電話查證，才發現號碼無法接通，驚覺受騙。

cnews204260111a04

刑事警察局分析指出，詐騙集團近來濫用AI科技，得以輕易冒用專業人士身分，於網路販售不實商品。尤其假冒專科醫師，高價兜售藥品的詐騙手法，近期有升溫趨勢，甚至以AI生成虛構醫師形象與賣藥影片，藉此取得民眾對「白袍專業」的信任。

刑事局提醒，醫療行為應於實體醫療院所進行，民眾切勿單憑網路一頁式廣告，或未經實名認證的社群帳號詢問偏方；藥品也應透過醫師處方箋，或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。

照片來源：刑事局提供

