假的！北投焚化廠遭冒名騙個資 北市環保局：已報警

網路上出現疑似以「北投焚化廠」名義舉辦活動、填寫個人資料的連結，北市環保局澄清，該活動非該廠主辦或北市環保局授權辦理，已報警處理。（翻攝自google maps）

近日有民眾反映，網路上出現疑似以「北投焚化廠」名義舉辦活動，要求填寫個人資料的活動報名連結。北市環保局澄清，該活動非該廠主辦或北市環保局授權辦理，北投焚化廠已報警處理，請民眾提高警覺，避免誤信不實資訊。

北投焚化廠表示，該廠目前僅辦理1月31日的環境教育活動，且該活動已於1月14日截止報名，並無其他對外受理報名的活動，凡依法蒐集的報名資料，均依《個人資料保護法》規定妥善管理，僅限活動相關用途，並於活動結束後即予刪除，不另作他用。

廣告 廣告

北投焚化廠指出，已同步於官網發布澄清公告，提醒民眾切勿點選或填寫來源不明的活動連結，並請以官網及北市環保局臉書公告資訊為準，如對活動內容或相關訊息有疑問，建議直接洽詢該廠業務承辦單位，以確保個人資料安全與自身權益，面對網路訊息應多加查證，共同防範不實活動及個資外洩風險。

更多中時新聞網報導

《人骨聖殿》新片冠軍《尋秦記》林峯來台謝票

自然科難易適中 地震、諾獎都入題

經典賽》柯蕭為國復出 日本隊追加11人