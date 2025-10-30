假的！嘉市區公所臉書遭冒名詐騙 免費課程暗藏虛擬貨幣投資陷阱

假冒公所名義開辦免費課程，實則行假投資詐騙之實，嘉市警方逮捕一名面交車手。（圖：嘉義市警察局提供）

嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專頁先後遭不法分子冒名成立假帳號，以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程誘騙民眾，進行「虛擬貨幣假投資」詐騙。所幸區公所迅速反應，配合嘉義市警察局偵辦，逮捕涉案面交車手，避免民眾金錢損失。

嘉義市警察局指出，東區區公所職員日前發現，有詐騙集團假冒公所名義成立臉書專頁，發布多項免費課程招募訊息，要求民眾點擊連結加入Line好友留下個資。東區區公所除在第一時間於區公所官方臉書上發布澄清訊息，提醒民眾切勿上當，也向警方報案。隔天，西區區公所臉書亦出現同樣遭到冒名情況。

詐騙集團假冒公所名義成立臉書專頁，發布多項免費課程招募訊息，公所呼籲民眾勿上當。（圖：嘉義市警察局提供）

警方深入偵辦，確認詐騙集團企圖以「公務機關」名義取信民眾，用「免費課程」當作誘餌，進而吸引民眾加入Line好友，再引導至假投資群組或平臺，進行詐騙。還好相關單位即時反應處理，避免許多不諳網路陷阱的民眾可能上當受騙。

嘉義市警察局指出，依據「165打詐儀錶板」統計數據分析，嘉義市今年1至9月平均每月受理詐欺168件、財損約8千萬元，相較於113年8至12月，平均每月受理件數減少17.7％、財損減少36.1％。另外，上個月共攔阻21件詐騙案，查緝詐欺集團5團58人、查扣不法所得近600萬元，打詐行動展現不錯成效。（龐清廉報導）