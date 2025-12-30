社會中心／綜合報導

中國解放軍官方微博，釋出一段「這麼近那麼美隨時到台北」最新影片，飛行員坐在戰鬥機上，俯瞰台灣本島，甚至跟中央山脈同框，影片最後還出現無人機，航拍台北101等地標，只是空拍台北101照片，就被網友質疑造假，比例完全不對，國防部則發文打臉，這是共軍典型認知戰，大型無人機沒有逾越24浬。

解放軍東部戰區，一名飛行員坐在戰鬥機上，俯瞰台灣本島，說是加個油就能到台北，甚至還捕捉到中央山脈畫面，各種型號戰機，很碰巧的全都同框入鏡，飛行員更留下一張自拍照，影片最後，還附上無人機航拍台北101照片，中國官方央視新聞，加碼PO出直擊影片。

假的! 央視公開「遠眺台北101影片」 國防部打臉「典型認知戰」

解放軍飛行員俯瞰台灣本島 開心秀出「自拍照」（圖／微博）

看似趁著晚上時，一輛客機從松山機場起飛，恰好重疊台北101時，被共軍無人機拍下，央視新聞接棒「東部戰區」，上傳無人機拍攝畫面，引起網友質疑照片是假的，當我們雷達全瞎了嗎，認為中國是全世界最會造假的國家無誤，也有網友認為，不排除有台灣人提供對岸畫面，畢竟劍潭山上也能拍出類似照片，何需無人機。立委（民）沈伯洋表示「甚至有可能就是它是一個，我們本來監視器，就會能夠拍攝到的一個角度跟內容，也有可能是有人在類似一樣比較高，山上的角度去拍攝一樣畫面，也能夠交出去這也是一種。」

共軍無人機拍下台北１０１影片 遭國防部打臉大型無人機沒有逾越２４浬（圖／微博）

共軍無人機拍下台北１０１影片 遭國防部打臉大型無人機沒有逾越２４浬（圖／微博）

前桃園市議員王浩宇，PO了一張客機飛過上海東方明珠照片，直呼是有多難，網友紛紛秀出合成照，包括客機飛過廈門高樓大廈，還有維尼熊現身北京天安門，調侃意味濃厚，俯瞰101的影片，共軍聲稱是演習現場畫面，但就怕是假訊息，落入認知戰的陷阱。立委（民）沈伯洋表示「當緊急的時刻，這種資訊一定不會少，我們大家應該要像，疫情的時候一樣，我們會接到各式各樣的消息，但一切要以官方資訊為準。」國防部發文打臉共軍，強調這是典型認知戰，要國人勿受操弄，大型無人機沒有逾越24浬，國軍日以繼夜持續監控中，中共實彈軍演同時，無人機大秀「看見台灣」，分明在打心理戰。

