社會中心／綜合報導

中國解放軍官方微博，釋出一段「這麼近那麼美隨時到台北」最新影片，飛行員坐在戰鬥機上，俯瞰台灣本島，甚至跟中央山脈同框，影片最後還出現無人機，航拍台北101等地標，只是空拍台北101照片，就被網友質疑造假，比例完全不對，前桃園市議員王浩宇，同樣「復刻」KUSO一張上海「空拍照」，直呼是有多難嗎？！

解放軍東部戰區，一名飛行員坐在戰鬥機上，俯瞰台灣本島，說是加個油就能到台北，甚至還捕捉到中央山脈畫面，各種型號戰機，很碰巧的全都同框入鏡，飛行員更留下一張自拍照，影片最後，還附上無人機航拍台北101照片，中國官方央視新聞，加碼PO出直擊影片。

假的! 央視微博PO「遠眺台北101影片」 綠委:軍演認知戰

共軍東部戰區 釋出「這麼近那麼美隨時到台北」最新影片（圖／微博）

看似趁著晚上時，一輛客機從松山機場起飛，恰好重疊台北101時，被共軍無人機拍下，央視新聞接棒「東部戰區」，上傳無人機拍攝畫面，引起網友質疑照片是假的，當我們雷達全瞎了嗎，認為中國是全世界最會造假的國家無誤，有民眾PO出硬漢嶺俯瞰照片，質疑比例不對，肯定合成，也有網友認為，不排除有台灣人提供對岸畫面。立委（民）沈伯洋表示「台灣稍微比較高的山的監視器，拍過去的方向，我看也是差不多，不管它今天是由無人機拍攝的，還是我剛剛說的，稍微比較高的地方拍攝的，最重要的事情是，當緊急的時刻，這種資訊一定不會少，一切要以官方資訊為準，這些資訊可能擺在心裡面有所懷疑，但一切要以國防部發布的資訊為準。」

俯瞰台北１０１畫面網友質疑合成 國防部：典型認知戰（圖／微博）

前桃園市議員王浩宇，秀出一張客機飛過上海東方明珠照片，直呼是有多難，網友也紛紛秀出合成照，包括客機飛過廈門高樓大廈，甚至還有維尼熊現身北京天安門，調侃意味濃厚，東部戰區選在大規模軍演同時，釋出俯瞰台灣影片，聲稱是演習現場畫面，但就怕是假訊息，落入認知戰的陷阱。中共實彈軍演同時，無人機大秀「看見台灣」，明顯就是在打心理戰。

原文出處：假的! 央視微博PO「遠眺台北101影片」 綠委:軍演認知戰

