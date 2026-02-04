假的！投資牛樟芝獲利500% 中山警連日阻詐近千萬

投資牛樟芝產品有詐！台北市一位民眾誤信詐團話術，投資牛樟芝產品主打保證獲利500%，民眾不疑有詐想領美金10萬元投資，所幸被機警行員識破，警方到場理性分析，成功保住民眾的新臺幣312萬元存款。

民眾聽聞警方分析後，才恍然大悟差點被騙，並當場感謝警方及行員的協助和關心。（圖／翻攝畫面）

臺北市政府警察局中山分局表示，員警日前擔服巡邏勤務時，接獲轄內金融機構通報，稱有民眾疑似遭詐騙需警到場協助，連日成功攔阻2起詐騙案，保住2位民眾總計新臺幣共812萬元存款。

銀行行員和警方一同阻詐。（圖／翻攝畫面）

中山分局指出，中山分局長安東路派出所警員李泰緯、張家國於115年1月28日13時許執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報，稱1名客戶疑似遭詐騙，準備匯出高額款項，請求警方到場協助。警方趕抵現場了解，民眾稱與友人共同投資牛樟芝產品，主打保證獲利500%，詐騙集團欲取信民眾，更展示與律師簽約過程。民眾對此深信不疑，欲提領美金10萬元投資時，遭機警行員識破即時通報警方，經現場與員警理性分析後，他才恍然大悟，並當場感謝警方及行員的協助，成功保住約新臺幣312萬元的存款；另2日前長安東路派出所亦成功攔阻假會計以裝潢名義欲提領現金新臺幣500萬元整。

廣告 廣告

中山分局呼籲，詐騙手法層出不窮，常誆騙以投資方式，標榜高獲利，利用人性貪圖近利的心態，要求民眾提領、匯款。凡在網路上或以電話簡訊提供APP下載及網址連結點擊時，須詳加查證、再三確認，切勿貿然依其指示匯款，如有疑慮，可立即撥打165或110專線查證，共同打擊不法詐騙。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

影/苗栗駭人隨機攻擊！「員警頭遭砍2刀」嫌犯胸口中槍

台東「拖板車高速撞進民宅」！駕駛噴飛斷魂

影/差點枉死！台南隨機攻擊女傷者驚恐回憶：以為只是被打一下