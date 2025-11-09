假的！歹徒冒名「基隆跨年晚會」騙個資 基隆市文觀局急澄清

〔記者俞肇福／基隆報導〕有基隆市民向市府反映，網路上出現招募「2026基隆跨年晚會」現場工作人員資訊；基隆市文化觀光局澄清，「基隆年終晚會」將於12月20日辦理，但是未對外招募工作人員，這是不實內容，請民眾提高警覺，切勿上當！若有疑問請打(02)24224170分機405羅小姐查證。

詐騙集團疑似看好中央普發現金一萬元，近日不少人手邊都有閒錢，又想方設法想騙個資。

基隆市警察局刑警大隊二組組長蔡皓宇表示，詐騙集團經常假冒政府機關、公益團體名義，在社群平台開設粉絲專頁，民眾請小心勿上當受騙。若遇可疑訊息，可電洽165反詐騙專線或是110查證。

廣告 廣告

文化觀光局表示，近期網路社群平台出現冒用機關活動招攬工作人員，此類廣告為詐騙行為，提醒民眾務必提高警覺，勿點擊不明連結或提供個人資料。這已經不是第一次傳出有類似詐騙民眾個資的情況。

日前也傳出有自稱「基隆市農會多元學堂」的粉絲專頁，宣稱「開設23堂不同課程」，從英語、瑜珈、二胡、鋼琴、太極、繪畫、肌力訓練、薩克斯風、手機攝影等琳瑯滿目，不少人留言填表單。基隆市農會公開澄清，這整個都是詐騙，農會只針對農會會員開課，沒有在網路、社群媒體貼文，呼籲民眾勿上當。

相關新聞請見：

基隆市農會開課教鋼琴、瑜珈？基市農會自清：小心詐騙

大新竹跨年晚會活動未公布 驚見「應徵工作人」詐騙話術

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

太子集團涉統戰3-1》替中共代付1.7億美元柬埔寨投資款 各國情報單位警戒

正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元

健走5公里領500元？彰化男入坑1個月 才知300萬血本無歸

飛來艷福？醉女上錯車 他拒勸阻撿屍性侵賠償和解仍判囚

