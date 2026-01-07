社會中心／黃富溢、馬聖傑、嚴凱 宜蘭報導

近期有民眾在網路上看到一篇貼文，有網友發文指控，宜蘭冬山順安派出所兩名員警，在路邊看到一名女子，就以妨害名譽罪逮捕，載往廢棄房屋，將女子綁在鋼管上性騷！警方接獲情報，立刻進行內部調查，但並無貼文指控情事，根本是假的！現在這名發文的男子，恐怕被依社維法毀謗罪，送到警局。

有民眾打開社群，發現這篇貼文，有網友指控，宜蘭冬山鄉，順安派出所兩名員警，開著警車，在順安國小附近，看到一名正妹，就莫名，以妨害名譽罪，逮捕女子！警方不敢大意開始進行內部調查，發現這根本是假的。

假的！男發文汙衊宜蘭警性騷 分局長出面說話了。（圖／民視新聞）羅東分局長楊迪光：「我們在獲悉之後，立即進行內部調查，並無貼文指控情事。」

不僅如此，這名網友，甚至說這兩名派出所員警，還將這名女子，帶到宜蘭冬山，中山休閒農業區裡頭的廢棄房屋，將女子綁在鋼管上，上下其手，時間長達，三小時以上！有民眾檢舉到警政署，督察人員依法將兩名員警，依性騷擾防治法，移送宜蘭地檢偵辦。整篇貼文寫得煞有其事！警方發現這根本是造謠後，以IP位置找到發文的男子，雖然發文30分鐘後就刪除貼文，但於事無補，被移送法辦。

羅東分局長楊迪光：「由於該貼文情節偏離現實，明確點名本分局，某外勤單位員警涉案，且已被移送法辦，嚴重影響警察機關名譽形象，本分局積極介入調查，已鎖定貼文者身分將通知到案說明。」

據了解，這名亂發文的男子，時常就在社群，發布詭異貼文，不乏都是散播惡意言論，這回把波麗士大人當成發文對象，踢到鐵板，被依社維法毀謗罪送到警局。

